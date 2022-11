Rire de Kanye n’aide pas

Quelques semaines seulement après avoir juré, sur Twitter, d’aller “death con 3 On JEWISH PEOPLE”, le musicien et designer Kanye West, qui s’appelle maintenant “Ye”, s’est retrouvé devant la caméra devant ce qui ressemblait à une bande d’entreprises dans Los Angeles – l’un de ces non-lieux de stationnement si typiques des vidéos de style TMZ. Une mêlée de journalistes l’a interrogé sur la haine antisémite multiplateforme qu’il avait récemment échangée et sur les retombées qui en ont résulté, qui l’ont vu abandonné par des entreprises partenaires telles qu’Adidas et Balenciaga. En réponse, il a sorti son téléphone et a lu, avec une vigueur croissante, sur un site Web, la liste des sociétés de médias et de divertissement ayant des dirigeants juifs, levant finalement son téléphone comme pour offrir une preuve visuelle de qui, soi-disant, contrôlait tout.

Aucune partie de cette partie de la vidéo n’a été partagée particulièrement largement, pas même dans le but de la condamner. Après tout, Ye disait ce genre de choses depuis des semaines. Ce qui a fini par circuler, c’est le morceau, à la fin de la vidéo, dans lequel Ye passe de parler de son chapeau MAGA à parler de son traitement de santé mentale, qu’il regrette maintenant. “Le truc avec le chapeau rouge qui m’a conduit à un point d’épuisement”, dit-il, gesticulant comme un vieil homme faisant une conférence depuis son porche, “qui a été mal diagnostiqué par un – je ne vais pas dire quelle race, quels gens – médecin, et quel hôpital, quels médias sont allés – nous savons que je ne peux pas dire ça. Mais ensuite, il croise les bras et, après une pause délicieusement courte, clarifie ce qu’il n’est pas autorisé à dire, juste au cas où cela aurait pu passer par-dessus la tête de quelqu’un : “C’était un médecin juif.”

Pour cela, le Twitter juif s’est un peu déchaîné. La brève punchline de la longue et horrible balade de Ye a été partagée encore et encore, pas, pour la plupart, dans l’indignation, pas parce qu’elle a épousé le plus ancien type d’antisémitisme conspirateur, pas parce qu’elle n’a montré aucun remords pour avoir inspiré une émission de variétés continue de plein -la haine frontale, mais parce que quelque chose à propos de sa livraison se sentait, selon les mots d’un membre du personnel politique juif qui a retweeté le clip, donc « classiquement juif ». Ce n’était pas intentionnel, mais en termes de timing comique, cela aurait pu passer chez Grossinger à l’apogée de la ceinture de bortsch. Joan Rivers n’aurait pas pu faire mieux.

L’antisémitisme est l’une des formes de préjugés les plus anciennes, et ceux qui le surveillent disent qu’il est maintenant en hausse dans tout le pays.

Loin de moi l’idée de dire à mon peuple de ne pas rire dans un moment comme celui-ci ; depuis quand n’avons-nous pas transformé nos haineux en humour ? Mais quelque chose à propos de l’adhérence de ce clip, dans les cercles spécifiquement juifs, m’a brisé le cœur, car il parlait d’un groupe à la recherche de quelque chose, n’importe quoi, à utiliser comme radeau ou couverture de sécurité. Ici, venant d’une personnalité publique si médiatisée que ses actions étaient impossibles à ignorer, il y avait une haine non déguisée de style “Protocoles des Sages de Sion”, en pleine expansion au milieu de la culture populaire dominante. Il y avait des gens qui entraient par la périphérie, enhardis, accrochant une banderole « Kanye a raison à propos des Juifs » à un viaduc de Los Angeles. Voici le joueur de la NBA Kyrie Irving, lors d’une conférence de presse, se tenant près de sa publication d’un lien vers un film qui, entre autres idées follement anti-juives, nie que l’Holocauste ait eu lieu. Ici, Donald Trump remettait en question la loyauté des juifs américains et postait que «les juifs américains doivent se ressaisir». Et voici Dave Chappelle, sur «SNL», commençant son monologue en lisant les excuses que Ye aurait pu donner pour «gagner du temps» et en continuant à riffer sur le fait qu’il y a «deux mots dans la langue anglaise que vous ne devriez jamais dire ensemble en séquence : ‘Les’ et ‘Juifs’.