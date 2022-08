Riqui Puig de LA Galaxy déclare que la MLS deviendra la destination de choix pour les meilleurs jeunes talents du monde

L’ancien prodige de Barcelone et nouvelle signature de LA Galaxy, Riqui Puig, a déclaré qu’il pensait que la MLS serait de plus en plus considérée comme une destination de choix pour les jeunes joueurs doués du monde entier dans les années à venir.

“Je pense que dans un avenir proche, vous verrez beaucoup de jeunes joueurs venir ici. Je pense que nous verrons moins de joueurs venir en MLS pour prendre leur retraite”, a déclaré le milieu de terrain espagnol de 23 ans à Herculez Gomez d’ESPN lors du Futbol Americas de jeudi.

“C’est une ligue qui a tout pour devenir l’une des meilleures au monde.”

– MLS sur ESPN+ : Diffusez des matchs en direct, des rediffusions (États-Unis uniquement)

– Football sur ESPN+ : FC Daily | Futbol Amériques

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Après avoir signé un contrat de trois ans et demi avec le LA Galaxy, Puig a choqué de nombreuses personnes dans le jeu mondial lorsqu’il a quitté Barcelone pour rejoindre la MLS – une ligue traditionnellement considérée à l’étranger comme une destination pour les européens vieillissants. étoiles.

Lors de la conférence de presse d’introduction de mercredi, le manager du LA Galaxy, Greg Vanney, a qualifié l’arrivée de Puig de “probablement l’une des signatures les plus importantes de l’histoire de la ligue”.

“Avoir un jeune joueur de cette qualité issu du milieu dans lequel il a évolué, [from] le club où il était… est extrêmement humiliant pour nous, mais c’est aussi une énorme reconnaissance”, a ajouté Vanney.

Riqui Puig n’a fait que deux départs en Liga pour Barcelone la saison dernière. Éric Alonso/Getty Images

Bien que le transfert soit important à la fois pour le LA Galaxy et la MLS, il fait également suite à une course décevante pour Puig avec Barcelone. Autrefois l’un des produits les plus en vogue de l’académie La Masia du club espagnol, le milieu de terrain n’a jamais été en mesure de consolider un rôle de titulaire après avoir fait ses débuts en Liga lors de la saison 2018-19.

“J’ai traversé de bons et de mauvais moments à Barcelone. Je n’ai pas eu beaucoup de chance de gagner la confiance de certains managers”, a déclaré Puig à Futbol Americas. “Je pense que c’est ce que je n’avais pas à Barcelone : un manager qui pouvait avoir une confiance totale et aveugle en moi.”

Pourtant, il admet que ses amis et sa famille proches ont été pris au dépourvu par sa décision d’échanger le Camp Nou contre la MLS.

“Eh bien, au début, ils ne pouvaient pas y croire”, a déclaré Puig. “Ils pensaient que je plaisantais.”

Avec le LA Galaxy, il aura désormais une chance de réclamer des minutes régulières et de jouer également aux côtés d’anciens vétérans de la Liga comme son compatriote barcelonais Victor Vazquez et l’ancien attaquant du Real Madrid et de Séville Javier “Chicharito” Hernandez.

En ce qui concerne un rôle de soutien à l’attaquant mexicain, Puig a noté qu’il était impatient de fournir une distribution indispensable à Hernandez.

“J’ai toujours dit cela depuis que je suis enfant que je préfère donner des passes décisives que marquer des buts”, a déclaré Puig. “Je donnerai à Chicharito de nombreuses passes décisives.”

Le LA Galaxy est actuellement sixième au classement de la Conférence Ouest de la MLS, juste au-dessus du seuil des séries éliminatoires à la septième place.

Vanney et son alignement ont encore 10 matchs à jouer dans la saison régulière 2022, dont un prochain match à domicile contre les Sounders de Seattle vendredi soir, lorsque Puig devrait être disponible pour un éventuel début.