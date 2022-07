Ripudaman Singh Malik tué dans une fusillade à Surrey

Un homme qui a été acquitté dans le tristement célèbre attentat à la bombe contre Air India en 1985 a été abattu à Surrey, en Colombie-Britannique, jeudi matin, selon des témoins.

Les gendarmes ont déclaré avoir été appelés à une fusillade dans le quartier Newton de la ville, près de la 128e rue et de la 82e avenue, juste avant 9h30.

Un homme a été retrouvé souffrant de blessures par balle et est décédé sur les lieux, malgré les tentatives des agents de fournir des soins médicaux.

Des témoins sur les lieux ont identifié la victime comme étant Ripudaman Singh Malik de Vancouver.

Malik et Ajaib Singh Bagri ont été acquittés en mars 2005 des accusations de meurtre et de complot dans l’attentat à la bombe de 1985 contre le vol 182 d’ Air India , qui a tué 329 personnes, et de l’attentat raté d’un deuxième vol qui en a tué deux autres.

La Couronne avait allégué que les hommes cherchaient à se venger du raid du gouvernement indien sur le Temple d’or en 1984 alors qu’il tentait de chasser les militants armés du lieu de culte le plus sacré du sikhisme à Amritsar.

La GRC de Surrey n’a pas commenté l’identité de l’homme tué jeudi, mais a déclaré que l’incident semblait être ciblé.

Un véhicule suspect a été retrouvé complètement englouti par les flammes dans le bloc 122000 de la 82 Avenue.

La police recherche des suspects potentiels dans la fusillade et un deuxième véhicule qui pourrait avoir été utilisé comme véhicule de fuite.

Les autorités ont déclaré que l’enquête en était encore à ses débuts et que toute information complémentaire serait fournie par l’équipe d’enquête intégrée sur les homicides.

Toute personne ayant des informations, des images de caméras de tableau de bord ou des vidéos de surveillance de la région est priée de contacter la GRC de Surrey au 604-599-0502, ou de faire un signalement anonyme via Échec au crime au 1-800-222-8477.