Ripudaman Singh Malik tué dans une fusillade à Surrey

L’un des deux hommes acquittés dans les attentats notoires d’Air India en 1985 a été abattu jeudi à Surrey, en Colombie-Britannique, provoquant des réactions mitigées de la part de la communauté.

La mort de Ripudaman Singh Malik a été pleurée par certains qui se souvenaient avec émotion de l’homme de 75 ans en tant que co-fondateur de l’école Khalsa et de la Khalsa Credit Union.

D’autres qui ont perdu des êtres chers dans les attentats à la bombe – et qui continuent de croire que Malik était impliqué dans l’attaque terroriste, qui demeure le pire meurtre de masse de l’histoire du Canada – se sont sentis engourdis.

« Allons-nous tirer un trait sur ce qui s’est passé aujourd’hui ? Pas vraiment », a déclaré Rob Alexander de l’Association des familles des victimes d’Air India. “En fin de compte, votre bien-aimé ne revient pas. Le mal ne se défait pas, physiquement, émotionnellement ou mentalement.”

Le père d’Alexandre, le Dr Matthew Alexander, faisait partie des 329 personnes à bord du vol 182 d’Air India lorsqu’il a explosé en vol entre le Canada et Mumbai.

“Il allait à la maison pour voir sa mère”, a déclaré Alexander. “Je n’y suis jamais parvenu.”

Une autre tentative d’attentat à la bombe sur un deuxième vol au départ du Japon a échoué, mais a tué deux bagagistes. Les familles des victimes ont passé des décennies à espérer que justice soit rendue, mais n’ont vu qu’un seul homme – le fabricant de bombes Inderjit Singh Reyat – condamné en lien avec l’attaque.

Reyat a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable en 2003 et a ensuite été reconnu coupable de parjure pour avoir menti à plusieurs reprises lors de son témoignage au procès de Malik et de son co-accusé, Ajaib Singh Bagri, qui ont été accusés de meurtre de masse et de complot. Les deux hommes ont été acquittés.



UNE ENQUÊTE IMPOSSIBLE

Alexander et d’autres membres survivants de la famille des victimes d’Air India ont continué à blâmer Malik pour l’attaque jusqu’à sa mort inattendue jeudi, lorsqu’il a été abattu dans le quartier Newton de Surrey, près de la 82 Avenue et de la 128 Street.

“Il a été acquitté parce qu’il y a eu des erreurs au cours de l’enquête, les agences ont commis des erreurs et les tribunaux n’ont pas pu le déclarer coupable”, a déclaré Alexander.

L’enquête sur les attentats à la bombe a été longue et complexe, s’éternisant pendant 15 ans avant que des accusations ne soient portées. Deux témoins potentiels dans l’affaire ont également été tués.

Malik est devenu une figure tristement célèbre au sein de la communauté sikhe, passant des décennies sous un nuage de suspicion et de commérages, bien qu’il ait également des partisans.

S’adressant à CTV News quelques heures après la fusillade, la résidente de Surrey, Nerinder Kaur, a déclaré qu’elle ne connaissait pas Malik, mais son impression était qu’il avait beaucoup fait pour promouvoir l’éducation dans la ville.

Dans une publication sur Facebook, le fils du défunt, Jaspreet Singh Malik, a soutenu que son père avait été faussement accusé.

“L’engagement de mon père était envers sa communauté et sa famille, et son objectif était de voir la communauté immigrée sikh prospérer”, a-t-il écrit, ajoutant que Malik laissait dans le deuil sa femme, cinq enfants, quatre belles-filles et huit petits-enfants.



AUCUN AUTRE RISQUE, DIT LA POLICE

La motivation du meurtre de Malik n’est pas claire, mais les autorités ont déclaré qu’elles pensaient qu’il était ciblé.

“Nous sommes au courant des antécédents de M. Malik”, a déclaré le sergent Timothy Pierotti de l’équipe intégrée d’enquête sur les homicides dans un communiqué. “Il ne semble pas y avoir d’autre risque pour le public.”

Gurpreet Singh Sahota, journaliste au CK News Group, a noté que Malik avait trouvé une nouvelle infamie ces dernières années en louant ouvertement le Premier ministre indien Narendra Modi, au milieu des protestations massives des agriculteurs qui se déroulaient dans ce pays.

Sahota a souligné qu’il est trop tôt pour savoir si la politique ou le passé de Malik ont ​​joué un rôle dans son meurtre.

“Il pourrait s’agir d’un différend commercial”, a-t-il ajouté.

Un véhicule suspect a été retrouvé complètement englouti par les flammes non loin du lieu de la fusillade, près de la 82 Avenue et de la 122A Street, et serait associé à l’homicide.

Compte tenu de l’heure et du lieu du meurtre – dans le parking d’un complexe où Malik dirigeait une entreprise – les enquêteurs de l’IHIT pensent qu’il y a des témoins qui n’ont pas parlé à la police et ont demandé à toute personne disposant d’informations ou d’une vidéo pertinente pour l’affaire de se manifester.

Un témoin, qui n’a pas voulu être nommé, a déclaré à CTV News qu’il avait entendu trois coups de feu et avait couru pour trouver Malik effondré sur le siège d’un véhicule. Le pare-brise a été brisé.

“Il était vivant”, a déclaré le témoin. “Il vient d’avoir une balle dans le cou, c’est tout.”

Il a sorti Malik de la voiture, a appelé le 911 et a attendu l’arrivée des équipes d’urgence. Malik a été déclaré mort sur les lieux.



RÉFLEXIONS ET LEÇONS

La mort de Malik a suscité la réflexion chez de nombreux Canadiens, dont le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, dont l’épouse, Renée Sarojini Saklikar, a perdu des proches dans l’attaque d’Air India.

“Nous pensons aux familles, à ceux qui ont perdu 82 enfants de moins de 12 ans”, a déclaré Dix. “Le vol était en juin – de nombreuses personnes revenaient pour des vacances ou pour voir de la famille – alors nous pensons à eux aujourd’hui.”

Dans le procès d’Air India, les procureurs ont allégué que Malik cherchait à se venger du raid du gouvernement indien sur le Temple d’or en 1984 alors qu’il tentait de débusquer des militants armés du lieu de culte le plus sacré du sikhisme à Amritsar.

En repensant à la tragédie d’Air India, Alexander a déclaré que la leçon durable des attentats à la bombe est que les Canadiens ne peuvent pas être complaisants face à l’extrémisme.

“Vous ne pouvez pas penser que cela n’arrivera jamais au Canada parce que c’était l’attitude en 1985”, a-t-il déclaré.



Avec des fichiers de Bhinder Sajan et Meagan Gill de CTV News Vancouver et de Candy Chan de CTV National News