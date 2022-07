Ripudaman Singh Malik, acquitté dans l’attentat à la bombe contre Air India, a été abattu à Surrey

Ripudaman Singh Malik, l’un des deux hommes acquittés dans l’attentat terroriste d’Air India en 1985, a été abattu à Surrey, en Colombie-Britannique.

Un témoin dans le pâté de maisons 8200 de la 128e rue a déclaré à CBC qu’il avait entendu trois coups de feu et que Malik avait été touché au cou. Malik possédait une entreprise dans la région.

La GRC de Surrey a confirmé qu’un homme avait été abattu à cet endroit vers 9 h 30 PT et avait succombé à ses blessures sur les lieux. Ils disent que cela semble être une fusillade ciblée et ne divulguent pas son nom.

Un véhicule suspect a été localisé dans le pâté de maisons 12200 de la 82 Avenue en proie aux flammes, selon la police.

Malik et le co-accusé Ajaib Singh Bagri ont été acquittés en 2005 des accusations de meurtre de masse et de complot liées à deux attentats à la bombe contre Air India en 1985 qui ont tué 331 personnes, principalement des régions de Toronto et de Vancouver.

