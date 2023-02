Riptide GP : Renegade Plus fait sensation dans Apple Arcade

Riptide GP: Renegade Plus, un jeu de course de motomarines futuriste, a accéléré sur Arcade aux pommes Vendredi. Si vous vous abonnez à Apple Arcade (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à ce jeu sans frais, publicités ou achats intégrés.

Riptide GP : Renegade Plus a été développé par Vector Unit, et vous reconnaîtrez peut-être ce jeu. Ce titre est un remake d’un jeu du même nom sorti en 2016 sur console et mobile. CNET a choisi la version 2016 comme l’une des meilleurs jeux mobiles de cette année.

Dans ce jeu, vous incarnez un pilote d’hydrojet dans un décor futuriste qui a été expulsé du circuit de course principal pour course illégale. Quelle est la solution de votre personnage ? Plus de courses illégales, bien sûr ! À chaque victoire dans le monde des courses illégales, vous vous rapprochez de rejoindre les rangs du circuit de course principal, ce qui est tout à fait logique si vous n’y pensez pas trop fort.

Les commandes sont un peu bizarres au début car il faut incliner son appareil dans le sens où l’on veut tourner, mais on s’y habitue vite. En plus du mode carrière, vous pouvez également jouer dans d’autres modes, comme le mode défi, la course rapide et le multijoueur en ligne où huit joueurs peuvent s’affronter.

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et mises à jour toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcade, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil, ou d’un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.