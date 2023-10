Ripple obtient une licence complète pour opérer à Singapour

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple Labs Inc., s’exprime lors de la conférence Token2049 à Singapour, le mercredi 13 septembre 2023. Joseph Naïr | Bloomberg | Getty Images

La société de crypto-monnaie Ripple a annoncé mercredi avoir obtenu une licence d’établissement de paiement majeur à Singapour, une étape stratégique vers le renforcement de sa présence dans la région Asie-Pacifique. Ce nouveau développement intervient moins de quatre mois après que l’Autorité monétaire de Singapour a accordé une première approbation de principe en juin. Avec la licence complète, Ripple continuera à fournir des services de paiement cryptés réglementés à Singapour. « Plus de 90 % des activités de Ripple se déroulent en dehors des États-Unis et Singapour – et dans une plus large mesure en Asie-Pacifique – est l’une des régions à la croissance la plus rapide », a déclaré la société. Ripple a déclaré qu’il continuerait à donner la priorité à la région pour l’adoption de ses services de paiement crypté. Monica Long, présidente de Ripple, a déclaré à CNBC dans une interview le mois dernier que « les effectifs du bureau de Singapour ont plus que doublé au cours de la dernière année parce que nos activités dans la région Asie-Pacifique ont vraiment explosé ». Singapour a dirigé la réglementation de la cryptographie dans la région. Le pays Loi sur les services de paiement – qui réglemente les services de paiement et la fourniture de services de cryptographie au public – est en vigueur depuis janvier 2020.

La cité-État a également intensifié sa surveillance des sociétés de cryptographie. Il a ordonné aux fournisseurs de services de cryptographie de protéger les actifs des clients sous une fiducie statutaire avant fin 2023. Il empêche ces entreprises de faciliter les prêts ou le jalonnement des actifs de leurs clients de détail. « Depuis que Singapour est notre siège social pour la région Asie-Pacifique en 2017, le pays joue un rôle central dans les activités mondiales de Ripple. Nous avons embauché des talents exceptionnels et des dirigeants locaux… et prévoyons de continuer à accroître notre présence dans une juridiction progressiste comme Singapour », Brad Garlinghouse , PDG de Ripple, a déclaré dans un communiqué. « Sous la direction de MAS, Singapour est devenue l’un des principaux pôles de technologies financières et d’actifs numériques, trouvant un équilibre entre l’innovation, la protection des consommateurs et une croissance responsable », a déclaré Garlinghouse. Ce commentaire contraste avec la situation de Ripple aux États-Unis, où Coinbase et lui-même sont impliqués dans des poursuites judiciaires avec la Securities and Exchange Commission. La SEC a inculpé Ripple et ses fondateurs en 2020, alléguant qu’ils avaient vendu illégalement sa crypto-monnaie native XRP sans l’enregistrer au préalable auprès de la SEC. Mais en juillet, une décision historique a déterminé que le jeton n’était pas nécessairement une sécurité en soi.