Ripple espère que la décision du juge dans l’affaire SEC conduira les banques américaines à utiliser XRP

La start-up Blockchain Ripple est convaincue que les banques américaines et d’autres institutions financières du pays commenceront à manifester leur intérêt pour l’adoption de son XRP crypto-monnaie dans les paiements transfrontaliers après qu’une décision historique a déterminé que le jeton n’était pas, en soi, nécessairement une sécurité.

La société basée à San Francisco prévoit d’entamer des discussions avec des sociétés financières américaines sur l’utilisation de son produit de liquidité à la demande (ODL), qui utilise XRP pour les transferts d’argent, au troisième trimestre, a déclaré Stu Alderoty, avocat général de Ripple, à CNBC dans une interview. la semaine dernière.

La semaine dernière, un juge de New York a rendu une décision décisive pour Ripple déterminant que le XRP lui-même n’est « pas nécessairement un titre à première vue », contestant en partie les réclamations de la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre la société.

Ripple combat la SEC depuis trois ans à la suite d’allégations de l’agence selon lesquelles Ripple et deux de ses dirigeants auraient mené une offre illégale d’une valeur de 1,3 milliard de dollars via la vente de XRP. Ripple a contesté les affirmations, insistant sur le fait que le XRP ne peut pas être considéré comme une sécurité et s’apparente davantage à une marchandise.

L’activité de Ripple en a souffert, l’entreprise ayant perdu au moins un client et un investisseur. MoneyGram, le géant américain du transfert d’argent, a abandonné son partenariat avec Ripple en mars 2021.

Pendant ce temps, Tetragon, un investisseur basé au Royaume-Uni qui soutenait auparavant Ripple, a revendu sa participation à Ripple après avoir tenté en vain de poursuivre la société en justice pour racheter son argent.

Lorsqu’on lui a demandé si la décision signifiait que les banques américaines reviendraient à Ripple pour utiliser son produit ODL, Alderoty a déclaré: « Je pense que la réponse à cette question est oui. »

Ripple utilise également la blockchain dans son activité pour envoyer des messages entre banques, un peu comme une alternative basée sur la blockchain à Swift.

« Je pense que nous espérons que cette décision rassurera les clients des institutions financières ou les clients potentiels pour au moins entrer et commencer à discuter des problèmes qu’ils rencontrent dans leur entreprise, des problèmes réels en termes de transfert de valeur à travers les frontières. sans encourir de frais obscènes », a déclaré Alderoty à CNBC vendredi.

« Espérons que ce trimestre générera de nombreuses conversations aux États-Unis avec les clients, et j’espère que certaines de ces conversations se transformeront en véritables affaires », a-t-il ajouté.

Ripple s’approvisionne désormais pour la plupart en dehors des États-Unis, Alderoty ayant précédemment déclaré à CNBC que « [Ripple]ses clients et ses revenus sont tous générés en dehors des États-Unis, même si nous avons encore beaucoup d’employés aux États-Unis », a-t-il ajouté.