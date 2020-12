L’une des entreprises les plus précieuses du secteur de la crypto-monnaie a déclaré lundi qu’elle s’attendait à être poursuivie par la Securities and Exchange Commission pour violation des lois sur la protection des investisseurs.

La poursuite devrait accuser la société Ripple, basée à San Francisco, de vendre des titres non enregistrés lorsqu’elle a vendu le jeton numérique XRP à des investisseurs du monde entier.

Brad Garlinghouse, directeur général de Ripple, a déclaré dans une interview que la SEC avait informé son entreprise lundi qu’elle prévoyait de porter plainte cette semaine. Le procès, a-t-il dit, serait contre la société avec M. Garlinghouse personnellement et l’un des fondateurs de la société, Chris Larsen.

Le XRP, comme Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies, a récemment pris de la valeur en flèche. Tous les jetons XRP en circulation valaient environ 22 milliards de dollars lundi, ce qui en fait la troisième crypto-monnaie la plus précieuse après Bitcoin et Ether. Le jeton a transformé M. Larsen et M. Garlinghouse en milliardaires.