Ripple achète une startup d’infrastructure cryptographique lors de sa deuxième acquisition en 2023

La société de crypto-monnaie Ripple a annoncé vendredi qu’elle allait acquérir Fortress Trust, une startup spécialisée dans les infrastructures de crypto-monnaie, lui donnant une licence au Nevada et lui permettant de s’étendre au-delà de son cœur de métier, celui des paiements basés sur la blockchain.

Ripple n’a pas divulgué les termes de l’accord.

Fondé en 2021 par Scott Purcell, un entrepreneur ayant une expérience en financement participatif en actions et en dette, Fortress Trust vise à aider les grandes entreprises à interagir avec les monnaies numériques. Purcell était auparavant PDG de Prime Trust, un dépositaire de crypto qui a fermé ses portes après que BitGo a abandonné un accord pour acquérir l’entreprise.

Ripple est surtout connu pour son rôle d’entreprise de paiements transfrontaliers. La société utilise un système de messagerie basé sur la blockchain, semblable à SWIFT, pour approuver des transactions rapides entre un réseau de banques et d’autres institutions financières.

Les partenaires de Ripple comprennent le britannique Modulr, le singapourien Nium et le japonais SBI Remit.

La société utilise également XRP, une crypto-monnaie dont elle possède une partie importante et à laquelle elle est étroitement associée, pour les paiements transfrontaliers entre banques et autres institutions financières.

XRP n’a pas beaucoup évolué suite à l’actualité. Le jeton a augmenté d’environ 0,4% au cours des dernières 24 heures, s’échangeant au prix de 50 cents.

Ripple a connu des difficultés ces dernières années, la Securities and Exchange Commission des États-Unis ayant ciblé la société dans un procès alléguant que XRP devrait être considéré comme un titre et que ses dirigeants avaient vendu pour plus d’un milliard de dollars de jetons à des investisseurs dans le cadre d’une offre de titres illégale.

Ripple s’était auparavant associé à MoneyGram, qui utilisait XRP dans un projet pilote pour effectuer des transferts instantanés, utilisant XRP comme monnaie « pont » pour déplacer des fonds sans avoir besoin de comptes préfinancés. Suite au procès, MoneyGram et Ripple ont abandonné leur partenariat en mars 2021.

En juillet, cependant, Ripple a remporté une victoire clé lorsqu’un juge a statué que le jeton XRP n’était « pas nécessairement une sécurité à première vue ».

Ripple a récemment connu un élan dans son développement commercial, en particulier en dehors des États-Unis, où sont basés la plupart de ses clients. Lorsqu’on lui a demandé si la décision signifiait que les banques américaines reviendraient à Ripple pour utiliser son produit ODL, Stu Alderoty, directeur juridique de Ripple, a déclaré à CNBC : « Je pense que la réponse à cette question est oui ».

Fortress est la deuxième acquisition de Ripple cette année. En mai, la société a accepté d’acheter Metaco, un fournisseur suisse de services de garde de cryptomonnaies, pour 250 millions de dollars.

Un porte-parole de Ripple a refusé de commenter l’ampleur de la transaction, mais a déclaré qu’elle était inférieure à la somme payée par Ripple pour acheter Metaco. Ripple était un investisseur minoritaire dans le cycle de financement de démarrage de Fortress Trust.

Ripple a déclaré que l’accord « soutienrait nos secteurs d’activité existants, notamment en termes d’amélioration de l’expérience client au sein de nos solutions de paiement et de liquidité ».

Ripple a également obtenu une fiducie du Nevada avec son acquisition de Fortress Trust, ajoutant ainsi à sa liste croissante de permis réglementaires à l’échelle mondiale. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que cela permettrait à l’entreprise de « fournir des services réglementés – à la fois fiat et crypto – à certains clients aux États-Unis ».

Ripple détient déjà une BitLicense de New York, qui lui permet de se livrer à des activités réglementées de monnaie virtuelle dans l’État de New York, ainsi que 30 licences de transmetteur d’argent à travers les États-Unis et une licence de principe d’établissement de paiement majeur de l’Autorité monétaire de Singapour. la banque centrale du pays. La société a déclaré précédemment à CNBC qu’elle cherchait également à obtenir une licence de monnaie électronique auprès de la banque centrale irlandaise.

« À plus long terme, nous prévoyons qu’il y aura des moyens d’exploiter la technologie pour soutenir de nouvelles initiatives sur notre feuille de route et permettre à Ripple de servir un segment plus large de clients et de cas d’utilisation », a déclaré un porte-parole de Ripple à CNBC par courrier électronique.

Ripple est l’un des nombreux acteurs dans le domaine de la « garde cryptographique », ce qui signifie qu’il s’efforce d’aider les entreprises et les utilisateurs individuels à stocker leurs jetons dans une adresse sécurisée et décentralisée sans nécessiter toutes les connaissances techniques.

Fortress Trust utilise des interfaces de programmation d’applications, ou API – des programmes qui permettent à différentes applications d’interagir les unes avec les autres – pour permettre aux entreprises d’extraire des données d’autres logiciels, tels que des portefeuilles contenant des crypto-monnaies et des jetons non fongibles.

Selon le site Web de Fortress, la startup travaille avec « des échanges cryptographiques, des marchés NFT, des plateformes de tokenisation, des marques d’entreprise, des agences, des bourses de valeurs mobilières, de l’immobilier, des soins de santé, des néobanques, des célébrités du sport et du divertissement, des musiciens, des influenceurs et d’autres innovateurs ».