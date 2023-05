Ripple achète la startup suisse Metaco alors que la conclusion du procès de la SEC se profile

La société de blockchain Ripple a annoncé mercredi avoir acquis Metaco, une société suisse qui détient des actifs numériques en toute sécurité pour le compte de clients, dans le but d’étendre sa présence internationale et d’élargir sa gamme de services.

La nouvelle de l’accord, l’une des plus importantes acquisitions de l’industrie de la cryptographie au cours de la dernière année environ, intervient alors que la startup basée à San Francisco continue de contester une action en justice de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Cela survient également alors que l’industrie de la cryptographie dans son ensemble est confrontée à une multitude de défis, allant des taux d’intérêt plus élevés et des conditions de financement plus strictes aux licenciements massifs et à la baisse des valorisations des entreprises.

« C’est le plus gros accord que nous ayons vu l’année dernière », a déclaré Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, à CNBC lors d’un appel mardi.

Ripple a investi 250 millions de dollars en espèces sur son propre bilan pour financer l’acquisition, a déclaré Garlinghouse.

« À une époque où d’autres ferment leurs portes ou font face à des licenciements, je pense que c’est un signal très important pour l’industrie, c’est aussi un signal que Ripple est en position de force – nous allons jouer l’offensive », a-t-il ajouté.

Le patron de Ripple a déclaré que l’accord était un signe qu’il était encore possible de conclure des accords importants même avec les pressions auxquelles le marché au sens large est confronté.