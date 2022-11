RIP Vikram Gokhale: Top 10 des rôles dont il se souviendra le plus

L’industrie du divertissement ne dort jamais et est occupée par ses engagements professionnels et sa vie personnelle. De Bipasha Basu et Karan Singh Grover partageant la première photo avec leur fille nouveau-née Devi Basu Singh Grover à Alia Bhatt et Ranbir Kapoor prenant une décision importante de ne pas embaucher nani pour s’occuper de leur petite fille Raha Kapoor, voici le divertissement viral le plus tendance Actualités.

Dalip Tahil nie avoir été giflé par Jaya Prada

Dalip Tahil a enfin répondu à la rumeur populaire selon laquelle il aurait été giflé par Jaya Prada après avoir perdu le contrôle lors du tournage d'une scène de viol dans Amitabh Bachchan avec Aakhree Raasta. La rumeur court depuis longtemps.

Bipasha Basu partage sa première photo avec sa fille Devi

Bipasha Basu et Karan Singh Grover ont régalé leurs fans avec la première photo de leur petite fille Devi Basu Singh Grover sur les réseaux sociaux. Le couple a été vu adorablement regardant leur petit paquet de joie tout en la tenant dans leurs bras.

Alia Bhatt, Raha, la fille de Ranbir Kapoor, est saluée par sa cousine Samara

Alors que les Bhatts et les Kapoors sont aux anges à l'arrivée du nouveau membre de la famille, Samara Sahni, cousine d'Alia Bhatt, la fille de Ranbir Kapoor, Raha, a crié fort à la petite tout en l'accueillant dans la famille.

Alia Bhatt et Ranbir Kapoor refusent d’embaucher nani pour Raha

Les nouveaux parents Alia Bhatt et Ranbir Kapoor ont décidé de ne pas embaucher de nani ou de baby-sitter pour que leur fille nouveau-née Raha s'occupe d'elle. Le couple a décidé d'élever leur enfant ensemble, de subvenir à ses besoins et de lui offrir une enfance normale.

Shehnaaz Gill chante la chanson de Sidharth Shukla

Après avoir dédié son prix à Sidharth Shukla, Shehnaaz Gill a été vue chanter la chanson Dil Ko Karar Aaya avec Sidharth et Neha Sharma. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et les fans de Sidnaaz ont eu un effondrement massif.