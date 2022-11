RIP Vikram Gokhale: Akshay Kumar, Anupam Kher et d’autres stars expriment leur chagrin suite à la mort de l’acteur vétéran [View Tweets]

Vikram Gokhale, qui était un acteur vétéran avait laissé une marque dans l’industrie cinématographique hindi et marathi est décédé aujourd’hui. Il était à l’hôpital de Pune pendant quelques jours et était sous assistance respiratoire. De nombreuses stars de Bollywood aiment Akshay Kumar qui a fait des films avec lui comme Mission Mangaterrain Bhool Bhulaiyaa, Anupam Kher et de nombreuses autres célébrités se sont souvenues du défunt acteur.

Ici, jetez un œil aux tweets d’Akshay Kumar et d’autres stars pour Vikram Gokhale :

Akshay Kumar a déclaré dans son tweet qu'il avait beaucoup appris de sa co-star Vikram. Anupam Kher a posté des emojis au cœur brisé et s'est souvenu du défunt acteur. La star de Bhojpuri, Ravi Kishan, a déclaré dans son tweet que Vikram Gokhale était son acteur préféré. Découvrez plus de tweets ici. En parlant de l'acteur, il a été un art de nombreux films comme Mission Mangal, Hichki, De Dana Dan, Hum Dil De Chuke Sanam, Bhool Bhulaiyaa et Agneepath. Il avait également reçu le National Film Award de la meilleure catégorie d'acteur pour le film Anumati réalisé par Gajendra Ahire.

Que la famille de Vikram Gokhale ait la force de faire face à la perte. L'acteur laisse derrière lui sa femme Vrushali Gokhale et ses deux filles. Son héritage continue d'exister dans l'esprit de ses fans.