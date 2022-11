RIP Vikram Gokhale: Ajay Devgn, Madhur Bhandarkar et d’autres célébrités attristés par la disparition soudaine de l’acteur vétéran

Vikram Gokhale, vétéran de la scène Bollywood et Marathi, acteur de cinéma et de télévision, est décédé mercredi des suites d’une maladie prolongée. Il souffrait de multiples maladies et suivait un traitement à l’hôpital Deenanath Mangeshkar. Son état s’est détérioré cet après-midi. Il avait 82 ans.

Son décès soudain a attristé l’industrie. Ajay Devgn, Madhur Bhandarkar, Ashoke Pandit et d’autres célébrités pleurent sa perte. “Vikram Gokhale Sir a apporté beaucoup de gravité aux rôles qu’il a essayés. Il s’est toujours tenu droit. J’ai eu la chance de partager du temps d’écran avec lui. Son décès est très triste. Je prie pour que son âme trouve la paix éternelle. RIP Vikram Sir . Condoléances à sa famille ??Shanti”, a tweeté Ajay.

Madhur Bhandarkar a écrit : “Triste d’apprendre le décès de l’acteur vétéran #VikramGokhale ji, l’un des meilleurs acteurs talentueux, sa contribution au cinéma hindi et marathi pour sa performance restera dans les mémoires. ?#OmShanti ?”

Ashoke Pandit a tweeté : “Vikram Gokhale ji n’est plus avec nous ! Que son âme repose en paix ! C’est une énorme perte pour notre industrie ! Om Shanti !” Aly Goni a tweeté : “Que Dieu accorde la paix à votre âme monsieur.” Anirudh Dave a écrit : “L’un des meilleurs acteurs #VikramGokhale ji, j’ai beaucoup appris de toi… c’est la fin d’une époque baauji ? RIP.”

Jaaved Jaaferi a tweeté : “Avec le cœur lourd, je reconnais le décès d’un autre talent formidable de ma fraternité. Les performances de #VikramGokhale sahab dans #Agneepath #SalimLangdePeMatRo #HumDilDeChukeSanam #Anumati #Natsamrat sont admirablement rappelées. Sincères condoléances à sa famille et à ses amis.”

Le cœur lourd, je reconnais le décès d’un autre talent formidable de ma fraternité.#VikramGokhale performances de sahab dans #Agneepath #SalimLangdePeMatRo #HumDilDeChukeSanam #Anumati #Natsamrat sont admirablement rappelés.Sincères condoléances à sa famille n amis ?? Jaaved Jaaferi (@jaavedjaaferi) 23 novembre 2022

Vikram Gokhale Sir a apporté beaucoup de gravité aux rôles qu’il a essayés. Il s’est toujours tenu droit. J’ai eu la chance de partager du temps d’écran avec lui. Son décès est très triste. Je prie pour que son âme trouve la paix éternelle. RIP Vikram Monsieur. Condoléances à sa famille ??Shanti pic.twitter.com/8oAWP2zBjm Ajay Devgn (@ajaydevgn) 23 novembre 2022

Triste d’apprendre le décès d’un acteur vétéran #VikramGokhale ji l’un des meilleurs acteurs talentueux, sa contribution au cinéma hindi et marathi pour sa performance restera dans les mémoires. ?#OmShanti ? pic.twitter.com/yvIh1EJQ1r Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) 23 novembre 2022

Que Dieu accorde la paix à votre âme monsieur ?? #VikramGokhale pic.twitter.com/fk4nEOQESE Aly Goni (@AlyGoni) 23 novembre 2022

Un des meilleurs acteur #VikramGokhale ji, j’ai beaucoup appris de toi… c’est la fin d’une époque baauji ? SE DÉCHIRER pic.twitter.com/KOvpsDqWaf ANIRUDH DAVE (@aniruddh_dave) 23 novembre 2022

Sa dépouille mortelle sera emmenée à Balgandharva Sabhagruha où les membres de sa famille et ses amis lui rendront un dernier hommage.