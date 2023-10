RIP Shawna Trpcic, costumière pour Disney+ Star Wars

Avec la fin de Ahsokala première saison sur Disney+ arrive triste nouvelle des coulisses de le Guerres des étoiles série: la costumière Shawna Trpcic, fan de longue date de science-fiction et bandes dessinées qui a également apporté ses talents à Le Mandalorien et Le livre de Boba Fettest décédé à l’âge de 56 ans.

La guilde des créateurs de costumes (via Variété) a partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux :

La Guilde est également liée à un GoFundMe pour les enfants de Trpcicqui comprend plus d’informations sur sa vie et sa carrière :

«Née à Artesia, en Californie, Shawna voulait devenir conductrice de camion au lycée, mais avait un professeur d’art qui voulait qu’elle soit artiste. Il l’a inspirée à fréquenter l’Otis College of Art and Design pour la mode. Au cours de sa dernière année, elle a travaillé dans l’équipe de Bob Mackie. Shawna était quelqu’un qui aimait toujours la science-fiction et les bandes dessinées. Création de costumes pour elle ‘c’était comme créer des beaux-arts pour le corps parce que vous créez ce personnage dimensionnel, et j’ai immédiatement été accro.

Shawna a fait ses débuts en illustrant pour Albert Wolsky sur le film oscarisé Bugsy puis devient son assistant sur le film de Barry Levinson Jouets. Elle conçoit bientôt ses propres films. Les crédits de fonctionnalités notables incluent La cabane dans les boisen collaboration avec Joss Whedon, et Le film Bob l’éponge : L’éponge en fuite, ainsi que de nombreuses émissions de télévision. Elle a travaillé pour Jill Ohanneson en tant qu’assistante costumière sur le pilote de Luciole et a finalement repris le spectacle. UN Luciole Une fan qui travaillait au Skywalker Ranch lui a demandé si elle aimerait faire une tournée, et là, elle a rencontré George Lucas. Quinze ans plus tard, elle reçoit l’appel au design Le Mandalorienréalisant le rêve de toute une vie de concevoir pour Guerres des étoiles.

Bien sûr, Shawna était surtout connue pour ses énormes contributions aux spectacles de Jon Favreau et Dave Filoni dans le Guerres des étoiles Univers. Elle a conçu plusieurs saisons de Le Mandalorienainsi que Le livre de Boba Fett et plus récemment Ahsoka, ce qui lui vaut les meilleures critiques de sa carrière. Elle adorait collaborer avec Jon et Dave, qui constituaient pour elle l’équipe de rêve, ainsi que travailler avec les acteurs et avec son immense équipe de conception de costumes. Pour abriter toutes ses créations, Lucasfilm a créé un entrepôt contenant des milliers de costumes de tous les spectacles. Pour son travail, Shawna a reçu plusieurs nominations aux Emmy Awards et est nominée pour les costumes exceptionnels de fantaisie/science-fiction pour Le Mandalorien Saison 3 aux prochains Emmys, sa troisième nomination. Elle a remporté le Costume Designers Guild Award for Excellence in Sci-Fi/Fantasy Television pour Le livre de Boba Fett. Un incontournable à chaque fois Guerres des étoiles Célébration, Shawna adorait interagir avec les fans et jugeait souvent les compétitions de cosplay.

Starwars.com a également partagé un hommage à la mémoire de Trpcic, qui dit en partie:

« Sil était considéré comme une sorte de Guerres des étoiles historienne par ses pairs, lisant tous les making-of qu’elle pouvait trouver pour mieux comprendre les techniques utilisées dans les films à différentes époques. Dans ses études, elle recherchait spécifiquement du matériel incluant des discussions entre George Lucas et ses designers et artistes conceptuels, qui devinrent les idées fondamentales de ses recherches incessantes sur Guerres des étoiles conception de costumes.

Trpcic a travaillé en étroite collaboration avec les show runners/producteurs Dave Filoni et Jon Favreau ainsi qu’avec l’ensemble des acteurs et de l’équipe sur Le Mandalorien, Le livre de Boba Fettet Ahsokaabordant son travail avec une précision chirurgicale.

‘Shawna avait un amour et une appréciation profonds pour Guerres des étoiles,’ dit Filoni. ‘Vous pouvez le constater dans chaque travail qu’elle a réalisé avec nous. Elle aimait tout ce qui concernait le fait de faire partie de ces histoires, y compris se connecter avec les fans et faire partie de cette communauté. J’ai l’impression qu’elle a toujours fait partie de Guerres des étoiles. Ses costumes racontent une histoire, suggérant une expérience de vie qui s’est produite avant le tournage des caméras. J’ai adoré collaborer avec Shawna et sa présence va me manquer.

‘Sa créativité a donné vie à ce monde. ajoute Favreau. « Elle nous manquera beaucoup en tant qu’amie et collègue.»

Les pensées de io9 vont à la famille, aux amis et aux collègues de Trpcic en cette période difficile.

