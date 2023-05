RIP Sarath Babu: Kamal Haasan, Prakash Raj, Radikaa Sarathkumar présentent leurs condoléances pour la disparition de la star d’Annamalai

L’acteur Sarath Babu n’est plus. Il avait 71 ans. L’acteur vétéran souffrait d’une septicémie. Il a développé une défaillance multiviscérale et est décédé. Sarath Babu a travaillé dans 200 films dans toutes les langues. Il a été vu pour la dernière fois dans un petit rôle dans le film Vakeel Babu. Les condoléances affluent pour le vétéran. Sarath Babu a fait sa première percée dans le cinéma tamoul avec Nizhal Nijamagiradhu (1978), réalisé par K Balachander. Il a été vu pour la dernière fois dans des films tamouls dans le projet Nenjathai Killadhe qui avait Bobby Simha en tête. Sarath Babu est connu comme un ami proche de Rajinikanth et a travaillé dans des projets comme Annamalai et Muthu. Jetez un œil aux tweets de condoléances de la fraternité…

Que son âme repose en paix. Sincères condoléances à sa famille et ses amis.#RIPSarathBabu #SarahBabu pic.twitter.com/eQH4EDf3qw Photos du soleil (@sunpictures) 22 mai 2023

Merveilleux d’avoir rencontré cette âme toujours souriante. Je chérirai sa chaleur et ses encouragements tout au long de ma carrière. Merci très chère #SarahBabu pour tout . DÉCHIRER ?????? pic.twitter.com/mSdmX8vN87 Prakash Raj (@prakashraaj) 22 mai 2023

Un cœur doux, une âme souriante et un grand être humain Vous nous manquerez et vous vous souviendrez pour toujours #SarahBabu garu ? Mes plus sincères condoléances à sa famille ! Om Shanti ! Ravi Teja (@RaviTeja_offl) 22 mai 2023

Breaking : L’acteur vétéran Sarath Babu monsieur n’est plus. Reposez en paix monsieur ! Annamalai vous gardera en vie pour les décennies à venir ! pic.twitter.com/faGsG0LkK7 Prashanth Rangaswamy (@itisprashanth) 22 mai 2023

Pas de mots, juste une profonde tristesse #SarahBabu reposez en paix pic.twitter.com/x1Xw8kRjoc Radikaa Sarathkumar (@realradikaa) 22 mai 2023

Nous pouvons voir qu’il y a un sentiment de grande perte dans l’industrie. Sarath Babu était connu pour ses qualités exceptionnelles en tant que personne. Il a deux enfants, Sai Karthik et sa fille Pallavi.