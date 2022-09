RIP Raju Srivastava: Dipika Chikhlia se souvient à quel point le comédien était soucieux de sa santé, “Principal thé vert piyunga, calories kum hai” [Exclusive]

Comédien Raju Srivastava est décédé aujourd’hui après avoir été aux soins intensifs. Il a subi une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase, au début du mois dernier. L’humoriste de 58 ans laisse derrière lui sa femme et ses deux enfants. Il a été admis à AIIMS Delhi. Il n’a pas repris conscience pendant plus d’un mois. De nombreuses stars ont pleuré la perte de la grande star.

Bollywood Life dans une interview exclusive avec Dipika Chikhlia a posé des questions sur le décès du comédien. Elle a dit qu’elle savait qu’il était en forme car quand elle lui a offert du café, il était comme mei thé vert piunga calories kum hai (je boirai du thé vert car il contient moins de calories). Elle se sentait si mal et c’était une personne très mince. Il n’avait pas à se soucier des calories. Cependant, elle n’a jamais eu l’occasion de rencontrer sa femme.

L’actrice a le sentiment que notre société sur un large spectre exagère le peu de santé qui nous nuit. Elle se sent triste pour sa famille et se sent mal à ce sujet. La star de Ramayan a également déclaré que Raju était une personne adorable mais qu’il aurait dû être un peu plus prudent. Parfois, une personne grosse peut être en bonne santé intérieurement. La graisse n’est pas en forme, mais vous devez être en forme. Vous ne devriez pas être obsédé par le fitness.

L’acteur qui a travaillé dans l’industrie du divertissement est devenu célèbre en participant au Great Indian Laughter Challenge en 2005. Il a également travaillé dans des films comme Maine Pyar Kiya, Baazigar Aamdani Atthani Kharcha Rupaiya pour n’en nommer que quelques-uns. Il s’était créé une niche dans le monde de la comédie stand-up. Il était connu pour ses blagues comiques sur des situations pertinentes liées à la vie. Que l’âme de Raju Srivastav repose en paix et que sa famille ait la force de supporter la perte.