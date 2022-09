RIP Raju Srivastav : Une maison somptueuse, des voitures chères et plus encore ; voici ce que l’humoriste a laissé à sa famille

Raju Srivastav a quitté le monde après s’être battu pendant plus de 42 jours alors qu’il était admis à l’hôpital AIIMS de Delhi après avoir eu une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait au gymnase. La mort de Raju Srivastav a laissé le monde attristé dans sa famille est dans un chagrin extrême. Les photos de la femme de Raju, Shikha Srivastava, pleurant inconsolablement, ont laissé beaucoup de larmes aux yeux. Raju était l’un des comédiens les plus aimés et les plus respectés et son parcours était tout à fait inspirant. Avant de devenir grand, Raju a fait tous les travaux, de la conduite d’un pousse-pousse automatique à des rôles de 30 secondes dans des films ou des séries télévisées. Plus tard, il est devenu une fureur et de nombreux comédiens le considèrent comme une source d’inspiration et prétendent même qu’il est celui qui a lancé la tendance de la comédie stand-up en Inde. Raju Srivastav était un roi de la comédie pour les fans de nouvelles de divertissement

La valeur nette de Raju Srivastav était d’environ 20 crores

À la mort de Raju Srivastav, il a rendu sa famille extrêmement solide financièrement. Le comédien possède une somptueuse maison à Mumbai et toute la famille qui y réside ensemble valait 7 à 7,5 crores de roupies. La maison est bien équipée et conviviale pour la technologie et n’est qu’une résidence de rêve pour tous les comédiens ambitieux. En plus de posséder cette somptueuse maison à Mumbai, il possède également un bungalow dans sa ville natale qui vaut environ 1 à 2 crores. Raju Srivastav aimait aussi beaucoup les voitures chères et il possédait une voiture Audi qui valait environ 85 lakhs, il avait aussi une voiture BMW qui coûtait 47 lakhs. Outre ces voitures de luxe, il avait également une voiture Innova pour l’usage régulier des membres de la famille et au total, la valeur nette du comédien était d’environ 20 crores.

Le dernier droit de Raju Srivastav a eu lieu à Delhi et tous les membres de la famille étaient présents pour rendre un dernier hommage au comédien, au réalisateur Madhur Bhandarkar, au comédien Ehsaan Qureshi et bien d’autres.