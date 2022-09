RIP Raju Srivastav : L’humoriste Rajpal Yadav devient émotif ; dit; ‘Tu vas nous manquer, mon frère’ [Watch Video]

RIP Raju Srivastav : Un comédien de stand-up bien connu, Raju Srivastava, est décédé à l’âge de 58 ans. Le 10 août 2022, il a subi une crise cardiaque et a été rapidement admis à l’hôpital AIIMS de New Delhi. Raju Srivastava était sous assistance respiratoire et a été transféré aux soins intensifs. Maintenant, la famille et les amis du comédien partagent leurs vidéos de condoléances sur les réseaux sociaux. Après la vidéo émotionnelle de Sunil Pal, Rajpal Yadav a également partagé une vidéo émotionnelle sur la disparition de Raju Srivastava. Il a également partagé un tweet. Il a tweeté: “Je n’ai pas de mots pour décrire cette perte. Tu nous as quittés trop tôt. Tu vas nous manquer, mon frère. Je n’arrive tout simplement pas à y croire. #RajuSrivastav # RIP. ” Regardez la vidéo et sachez ce qu’il a à dire. Regarder la vidéo.