RIP Nitesh Pandey : Nakuul Mehta fait ses adieux à la co-star et amie de Pyaar Ka Dard Hai ; écrit: « J’aurais aimé te dire … »

Dans une tournure choquante des événements, ces derniers jours, trois acteurs de l’industrie de la télévision sont décédés. Aditya Singh Rajput, Nitesh Pandey et Vaibhavi Upadhyaya. Aditya a été retrouvé mort dans son appartement, Nitesh est décédé des suites d’un arrêt cardiaque et Vaibhavi est décédé des suites d’un accident anormal. Depuis le matin, de nombreuses stars de la télévision pleurent la disparition de Nitesh et Vaibhavi. Nakuul Mehtaqui a travaillé avec Nitesh Pandey dans Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaaraa écrit un adieu sincère à l’acteur qui était aussi son ami et son mentor.

Nakuul Mehta pleure la mort de Nitesh Pandey

De nombreuses célébrités du monde du cinéma et de la télévision ont rendu hommage à Nitesh Pandey. Sa disparition soudaine et choquante a fait la une des journaux du divertissement, tout le monde exprimant son état de choc. Nakuul Mehta a partagé une photo de Nitesh Pandey et de lui-même, une photo des décors de leur émission télévisée Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. Nitesh a joué le rôle de son père dans la populaire émission de télévision. « Pandey Saab », « Dear Nits », écrit-il en rappelant comment l’acteur principal l’a pris sous ses ailes en 2012 à Manali. C’était le premier passage de Nakuul à la télévision et Nitesh s’est assuré que le jeune Nakuul l’accompagnait pour le dîner tous les soirs et qu’ils boiraient Old Monk.

Nakuul Mehta se souvient comment il regardait Nitesh Pandey jouer, prenait soin de lui pendant les trois prochaines années, appréciait la nourriture, élevait les chiens errants. Nakuul se souvient qu’il transportait des médicaments homéopathiques pour les maux de gorge et les reniflements de Nakuul. L’acteur se souvient également de l’humour fou de feu Nitesh Pandey, de ses encouragements sans fin, de sa joie de vivre et plus encore. Nakuul dit que Nitesh était un ami dont l’ambiance et l’énergie étaient les meilleures du secteur. L’acteur de Bade Achhe Lagte Hain 3 écrit : « J’aurais aimé te dire que je t’ai tant volé en secret. Une grande partie de moi à l’écran veut juste atteindre la joie et la mélancolie que tu as joué avec une telle légèreté. » Il ajoute qu’il va nous manquer mais qu’il continuera à le voler pour ajouter à ses performances.

Lisez l’hommage sincère à Nitesh Pandey par Nakuul Mehta ici:

Allez bien, Pandey Saab ? pic.twitter.com/YffTtDqI2h Nakuul Mehta (@NakuulMehta) 24 mai 2023

Disha Parmar et Manasi Salvi pleurent également la disparition de Nitesh Pandey

Disha Parmar a joué l’intérêt amoureux de Nakuul Mehta pour Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara. L’actrice a également pleuré sa disparition. Manasi Salvi, qui jouait sa femme dans la série, a également pleuré sa disparition soudaine.

Le beau-frère de Nitesh, le producteur Siddharth Nagar a confirmé la nouvelle de sa disparition. Nitesh était à Igatpuri, en train de tirer lorsqu’il a subi un arrêt cardiaque et est décédé presque immédiatement.