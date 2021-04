Rappelez-vous en janvier lorsque nous vous avons montré un nouveau Google Play Store qui a abandonné le menu hamburger et mis à la place tout son contenu derrière le bouton du compte dans la barre de recherche? Cela se déroule maintenant à tout le monde, semble-t-il.

Il s’agit d’une modification mineure de Google Play qui ne fait que modifier l’emplacement des éléments. Maintenant, lorsque vous appuyez sur le bouton de votre compte en haut à droite, une fenêtre contextuelle vous montrera des raccourcis vers «Mes applications et jeux», votre bibliothèque et vos paiements, Play Pass et vos paramètres, etc.

Si vous ne voyez pas encore le changement, qui a commencé à se déployer largement hier, essayez de tuer Google Play ou de le faire glisser dans le sélecteur d’applications, puis de le rouvrir. La première fois qu’il effectue le changement, il blanchira le bouton de menu, puis vous basculera avec une petite fenêtre contextuelle bleue expliquant le changement.

Nous en avons presque fini avec les menus de hamburgers, les gars.