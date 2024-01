RIP Medical Debt s’associe à des endroits comme New York, Cook County, Illinois pour annuler la dette : Shots

basculer la légende Comté de Cook, Illinois.

Comté de Cook, Illinois.

Cette semaine, la ville de New York s’est engagée à rembourser 2 milliards de dollars de dettes médicales de ses résidents. Ce faisant, il s’agit d’une innovation qui a commencé avec les gouvernements locaux du Midwest et qui débarrasse des millions d’Américains de leurs dettes en matière de soins de santé.

L’idée a émergé il y a quelques années dans le comté de Cook, dans l’Illinois, qui abrite Chicago et les villes environnantes. Toni Preckwinkle, présidente du conseil des commissaires du comté, a déclaré que deux membres du personnel lui avaient présenté une proposition audacieuse : le comté pourrait dépenser une partie de ses fonds fédéraux de secours en cas de pandémie pour alléger la dette médicale des résidents.

Le résultat : en 2022, le comté de Cook est devenu le premier gouvernement local à s’associer à RIP Medical Debt, un groupe à but non lucratif qui utilise les fonds de donateurs privés pour racheter et rembourser les dettes des soins de santé.

Le modèle de RIP renverse le recouvrement de créances : normalement, les agents de recouvrement achètent des factures impayées pour ensuite tenter de recouvrer les fonds dus. RIP identifie les factures d’hôpital impayées dues par des personnes représentant jusqu’à quatre fois le niveau de pauvreté fédéral, puis achète cette dette sur les marchés secondaires ou directement auprès des hôpitaux pour une petite fraction de la valeur initiale. Au lieu d’essayer de recouvrer, RIP pardonne – donc l’argent disparaît tout simplement pour les patients qui doivent.

Dans la région de Chicago, comme dans tout le pays, la dette médicale est un problème persistant, créant une tension mentale et financière qui peut suivre les patients pendant des années. On estime que 100 millions de personnes dans le pays sont endettées sous une forme ou une autre en matière de soins de santé.

Preckwinkle affirme que le modèle RIP Medical Debt s’intègre parfaitement à la mission de soins de santé du comté de Cook. Pendant près de deux siècles, il a financé son propre hôpital et système de santé, Cook County Health, en partie pour fournir des soins à tous les résidents, quel que soit leur revenu.

“Nous avons un engagement historique à fournir des soins de santé de qualité aux gens, sans égard à leur capacité de payer”, déclare Preckwinkle.

Elle affirme que la mission de soins de santé engloutit près de la moitié du budget annuel de 9,3 milliards de dollars du comté. Le comté est actuellement en train de dépenser 12 millions de dollars – une infime partie de son budget – pour finalement rembourser 1 milliard de dollars de factures d’hôpital pour les résidents.

Au cours de l’année et demie qui a suivi l’annonce de son programme par le comté de Cook, sept autres gouvernements locaux ont emboîté le pas, notamment Akron, Cleveland et Toledo, Ohio, la Nouvelle-Orléans, le comté de Wayne, Michigan, Washington, DC, et maintenant la ville de New York, qui a annoncé son engagement lundi.

Dans ses commentaires lors de l’annonce, le maire de New York, Eric Adams, a noté que la dette médicale affecte de manière disproportionnée les communautés noires et latino-américaines qui sont plus susceptibles d’être non assurées ou sous-assurées. Pour les résidents à faible revenu de la ville, a-t-il déclaré, « contracter des dettes médicales n’est pas un choix ».

“Les familles de la classe ouvrière doivent souvent choisir entre payer leurs factures médicales ou certains des produits de première nécessité dont elles ont besoin pour vivre”, a-t-il déclaré.

RIP est en pourparlers avec 30 municipalités et États supplémentaires, dont le Connecticut, le New Jersey et le Michigan.

En règle générale, le RIP peut rembourser au moins 100 dollars de dette pour chaque dollar de fonds gouvernementaux, de sorte que les initiatives locales pourraient finir par effacer plusieurs milliards de dettes médicales. Le logiciel sélectionne les patients éligibles qui restent anonymes. Il est donc difficile de savoir quel pourrait être l’impact de l’élimination de cette dette sur une communauté ou sur les familles qui en bénéficient.

Une décision inhabituelle pour le gouvernement local

Amber Clapsaddle dit que le fait que la ville de Toledo ait éliminé une facture médicale de 1 500 $ il y a trois ans lui a redonné espoir.

Dans le passé, Clapsaddle dit qu’elle méprisait ceux qui ne payaient pas leurs factures. “Je me disais : “Je ne ferai jamais ça” et je jugeais les gens très durement”, dit-elle.

Puis, il y a plusieurs années, toute sa famille, composée de cinq personnes, est tombée malade de diverses maladies, nécessitant de nombreuses interventions chirurgicales, échographies et tests de diagnostic. Elle avait une assurance, mais elle et son mari, un employé d’entrepôt, ne pouvaient pas payer la franchise de 6 000 $. Clapsaddle, un travailleur social, a compris pourquoi la dette médicale est un problème si répandu : « Il suffit d’une seule facture, d’un mauvais régime d’assurance, d’un seul diagnostic supplémentaire pour que tout s’effondre. »



basculer la légende Ambre Clapsaddle

Lorsque le programme de Toledo avec RIP a annulé une partie de la dette médicale de sa famille il y a deux mois, elle a pleuré de joie et de soulagement. Elle dit que cela l’a motivée à négocier avec les cabinets médicaux et sa compagnie d’assurance, pour tenter d’éviter de s’endetter à nouveau. “C’est l’étincelle qui allume le feu pour se libérer de la dette médicale.”

L’annulation de la dette est une solution inhabituelle pour les gouvernements locaux. Mais ils sont encore plus nombreux à contracter des dettes médicales. Cela est en partie dû au fait que les gouvernements locaux ont eu accès aux fonds fédéraux de secours en cas de pandémie par le biais de l’American Rescue Plan Act de 2021, et que RIP Medical Debt a offert une solution rapide et facile pour distribuer ces fonds à ceux qui sont les plus accablés par les frais médicaux.

À l’échelle nationale, il est démontré que la dette médicale affecte de manière disproportionnée les personnes de couleur et les personnes qui gagnent moins. Cela contribue également à un cercle vicieux de santé, décourageant de nombreux patients de rechercher des soins préventifs ou de suivi, conduisant à des résultats pires et plus coûteux.

Preckwinkle, du comté de Cook, affirme que la pandémie n’a fait qu’aggraver les écarts raciaux et de revenus qui affectent l’accès des gens aux soins de santé.

“Je parle toujours du fait que les dettes médicales sont la principale cause de faillite aux États-Unis”, dit-elle.

S’attaquer aux causes profondes de la dette

L’idée d’annuler la dette médicale bénéficie d’un large soutien politique, explique Allison Sesso, PDG de RIP Medical Debt, peut-être parce que la question touche des personnes de toutes allégeances politiques. Elle dit qu’une récente enquête menée par RIP montre son attrait bipartisan. “84 % des personnes interrogées estiment qu’il est de la responsabilité du gouvernement de garantir que les soins de santé soient abordables, et cette position est occupée par les gens de gauche et de droite.”

Sesso admet que la dette n’est qu’un des nombreux facteurs contribuant à l’inégalité d’accès aux soins de santé, et que, à mesure que les coûts hospitaliers continuent d’augmenter, les nouvelles dettes s’accumulent également, peut-être plus rapidement que son groupe n’est en mesure de les rembourser. Elle dit que RIP espère éliminer 2,5 milliards de dollars de factures médicales impayées grâce à diverses initiatives gouvernementales cette année, mais ce n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de la dette médicale estimée à 195 milliards de dollars détenue par les Américains.

“Je ne me fais aucune illusion”, dit Sesso. “Je ne pense pas que ce que je fais soit la solution pour se débarrasser de la dette médicale au sens large.” La dette médicale se crée à des taux élevés, affirme-t-elle, et davantage de politiques – telles que la protection des consommateurs et le renforcement de la couverture d’assurance – sont nécessaires pour prévenir la dette médicale à la source.

L’avantage durable des récentes initiatives des gouvernements locaux est qu’elles ont contribué à attirer davantage l’attention sur le problème, en le faisant mieux connaître, dit-elle.

“Je pense que la question de la dette médicale devient une priorité, les gouvernements locaux en parlent”, dit-elle, ce qui conduit à d’autres discussions sur ce qu’ils peuvent faire d’autre pour assurer davantage de familles éligibles via Medicaid ou via l’Affordable. Le marché de l’assurance Care Act, par exemple.

Cela inspire également des programmes comme celui récemment adopté par le comté de Milwaukee, dans le Wisconsin, qui exhorte davantage d’hôpitaux et de systèmes de santé à utiliser les rapports de solvabilité pour sélectionner et inscrire automatiquement les patients éligibles à des programmes d’aide financière. Ces programmes existent déjà pour aider à réduire les dépenses médicales des patients qui représentent jusqu’à trois fois le seuil de pauvreté, mais souvent les patients ne sont pas au courant ou ne sont pas invités à en faire la demande.

En automatisant le processus, jusqu’à 50 % de patients supplémentaires pourraient recevoir des soins gratuits ou à coût réduit, ce qui leur permettrait d’éviter de contracter des dettes médicales en premier lieu, explique Shawn Rolland, membre du conseil de surveillance du comté de Milwaukee.

“Pourquoi rendre l’inscription plus difficile que nécessaire ? Parce qu’en fin de compte, cela augmentera la probabilité qu’ils reviennent pour des soins préventifs.”

Cette histoire fait partie de Diagnosis: Debt, un partenariat de reportage entre KFF Health News et NPR explorant l’ampleur, l’impact et les causes de la dette médicale en Amérique. Découvrez la série.…