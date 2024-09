RIP, Maggie Smith : les co-stars de Downton Abbey, Daniel Radcliffe et d’autres rendent hommage à « une véritable légende »

Nous avons perdu une icône de la scène et du cinéma avec le décès de Maggie Smith, et les hommages de ses co-stars et admirateurs hollywoodiens affluent.

L’actrice lauréate d’un Oscar et d’un Emmy est décédée vendredi à l’âge de 89 ans, laissant derrière elle un héritage qui a duré des décennies, y compris un tournant clé dans le rôle de Violet Crawley, à la langue acérée, la comtesse douairière de Grantham, dans le drame de la période PBS Downton Abbey. Hugh Bonneville, qui incarnait Lord Grantham, le fils de Violet, a fait part de ses souvenirs de Smith dans une déclaration au Hollywood Reporter : « Quiconque a déjà partagé une scène avec Maggie témoignera de son œil perçant,…