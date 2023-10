RIP Keith Giffen, artiste et écrivain légendaire de bandes dessinées

Couverture du Loup de Keith Giffen et Alan Grant Volume 2 Image: DC Comics

A la veille de cette année Comic Con de New York, une triste nouvelle, mais livrée par son sujet lui-même avec ironie. D’après un article sur sa page Facebook officielle qui a été reposté sur son compte Xle légendaire dessinateur de bandes dessinées Keith Giffen—co-créateur de Marvel Raton laveur fusée et les DC Loup—nous a quittés.

En plus de son travail aidant créer deux des plus grands personnages de la bande dessinée personnages cultes – Rocket Raccoon, bien sûr, a acquis une nouvelle importance ces dernières années grâce à la trilogie de James Gunn gardiens de la Galaxie films – la longue liste de titres de Giffen comprenait ceux de DC Légion des super-héros et Ligue des justiciers livres; il a également travaillé dans d’autres médiums, en tant qu’artiste de storyboard sur des émissions d’animation, notamment Les vrais chasseurs de fantômes.

Les pensées de io9 vont à celles de Giffen famille, amis et collègues en ce moment.

