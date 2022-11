‘RIP Jimmy Fallon’ La tendance sur Twitter choque les fans, voici comment cela a commencé

Jimmy Fallon, animateur du Tonight Show, est bel et bien vivant malgré ce que vous avez pu croire de la tendance « RIP Jimmy Fallon » sur Twitter. Le Twitter d’Elon Musk est un endroit chaotique et on ne sait pas comment le hashtag a commencé à devenir tendance. Actuellement, les chronologies de Twitter sont inondées de personnes qui tweetent “RIP Jimmy Fallon” avec des photos d’une variété d’autres comédiens et animateurs d’émissions de fin de soirée comme James Corden, Steve Harvey, Jimmy Kimmel et al. Il semble que les utilisateurs de Twitter s’amusent de manière tordue aux dépens de Fallon.

Au bout d’un moment, Fallon s’est joint aux blagues en tweetant: «Elon, pouvez-vous résoudre ce problème? #RIPJimmyFallon”

De nombreux utilisateurs de Twitter affirment que le tweet suivant est là où tout a commencé : une photo en noir et blanc de James Corden tweetée avec la légende « Disparue mais pas oubliée. Reste tranquille roi… 19 septembre 1974-15 novembre 2022 #RIPJimmyFallon”. Depuis que le tweet est devenu viral et que la tendance a été déclenchée, l’utilisateur de Twitter qui a posté ceci a précisé : “Puisque cela explose sérieusement, j’ai pensé que je ferais juste un commentaire que c’est de la satire. Fallon est vivant et j’espère qu’il va bien.

Si vous êtes toujours inquiet même s’il s’agit évidemment d’une sorte d’humour noir de la marque Twitter, le dernier tweet de Fallon remonte à cinq heures au moment de la rédaction de cet article, environ deux heures après avoir demandé à Musk de “corriger” la tendance. “Ce n’est pas une soirée cinéma en famille tant que vous ne vous souvenez pas trop tard de cette scène. #WeTweet”, a-t-il alors tweeté.

