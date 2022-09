RIP Indira Devi : Mahesh Babu et Namrata Shirodkar consolent la fille Sitara qui est bouleversée par la mort de sa grand-mère [Watch Videos]

Mahesh Babu a subi un coup double en un an. Sa mère Indira Devi est décédée. Il semble qu’elle souffrait de maladies liées à l’âge. En janvier 2022, son frère aîné Ramesh Babu, qui était producteur, est décédé des suites de problèmes rénaux. Mahesh Babu et sa famille ont gardé le corps dans un studio alors que les cinéastes venaient rendre un dernier hommage. Des photos et des vidéos sont venues où la fille de Mahesh Babu, Sitara, est vue en train de fondre en larmes. La jeune femme a l’air désemparée et on peut voir ses parents la réconforter. Il est évident que tous les enfants adoraient leur grand-mère bien-aimée. Jetez un oeil aux vidéos…

Sitara edvaku Neeki Amma tho chaala Attachment undi ?? Kani em cheyaleni Paristhiti ? S’il vous plait, restez fort @urstrulyMahesh Anna ?#RIPIndiraDeviGaru #IndiraDevi pic.twitter.com/wMUykqay7J ????????? ???????^ (@votre_sainath) 28 septembre 2022

Nous pouvons voir que Mahesh Babu garde sa fille Sitara proche car elle ne peut pas contrôler ses larmes. Dans la vidéo, elle est assise avec son père et son grand-père, la superstar Krishna. Alors que les parents de Namrata Shirodkar sont décédés tôt, elle était la petite-fille bien-aimée de la maison Ghattamaneni.

Nous adressons nos condoléances à Mahesh Babu et à toute la famille Ghattamaneni en ce moment de deuil.