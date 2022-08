RIP, Google Duo.

Nous avons suivi la transition de Google Duo vers Google Meet au cours des deux dernières semaines et sommes de retour avec une dernière mise à jour. Le basculement de Google Duo vers Google Meet est terminé. Si cela ne vous est pas encore arrivé, cela arrivera d’un jour (ou d’une minute) maintenant.

Google en a fait un autre annonce pour le changement cette semaine, affirmant que “tout au long du mois”, les utilisateurs verront Google Duo faire un dernier pas pour devenir Google Meet en désactivant l’icône Duo pour Meet’s. Mon application Duo a reçu une mise à jour ce matin qui l’a effectivement basculée et Duo est maintenant parti. SE DÉCHIRER.

Ce dernier changement intervient après que Google a révélé la fusion des deux et la mort imminente de Duo, puis a transféré toutes les fonctionnalités de Meet à Duo, et a finalement averti tout le monde que les choses étaient vraiment vraiment changer en renommant l’ancien Meet en “Meet (original)”. Maintenant ça.

En bonus supplémentaire pour la grande nouvelle, Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité de partage pour Meet. Vous pourrez bientôt non seulement co-regarder des vidéos YouTube dans Meet et d’autres lors d’un appel, vous pourrez également créer une liste de lecture Spotify et permettre aux utilisateurs Premium de Spotify de rejoindre une session de groupe pour organiser cette liste de chansons.

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, vous appuyez sur le bouton de menu à 3 points en bas à droite d’un appel, puis sur “Activités” dans un menu contextuel, puis choisissez Spotify dans la liste des activités disponibles. À partir de là, vous n’aurez qu’à “Démarrer la session de groupe” et les participants à l’appel pourront vous rejoindre.

Au revoir, Duo, mon amour.