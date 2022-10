RIP Foudre ! Apple admet que l’iPhone recevra l’USB-C

Si vous achetez un nouvel iPhone en 2024, vous devrez dire adieu à vos anciens câbles et accessoires Lightning.

L’Union européenne a déclaré que tous les smartphones vendus dans ses pays membres devront utiliser l’USB-C d’ici 2024. Cela a signalé que l’iPhone devra abandonner son connecteur Lightning vieux de dix ans au profit de l’USB-C.

Apple n’avait pas confirmé qu’il avait accepté ce changement jusqu’à ce qu’un entretien avec le Wall Street Journal cette semaine lorsque Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial chez Apple, a concédé sa défaite.

“Les gouvernements doivent faire ce qu’ils vont faire et nous devrons évidemment nous conformer, nous n’avons pas le choix”, a-t-il déclaré lorsqu’il a été interrogé sur la décision.

“Nous pensons que l’approche aurait été meilleure pour l’environnement et mieux pour nos clients si le gouvernement n’était pas aussi normatif.”

C’est la première fois qu’un cadre supérieur d’Apple admet que l’iPhone devra avoir l’USB-C d’ici 2024 – probablement l’iPhone 16. Mais il n’est pas clair si l’entreprise conservera obstinément son connecteur Lightning sur les iPhones dans les pays hors de l’UE.

Cela semble peu probable, mais tous les modèles d’iPhone 14 vendus aux États-Unis n’ont pas de plateau SIM alors que la version des téléphones de tous les autres pays en a toujours.

L’écriture est sur le mur pour le port Lightning d’Apple depuis un certain temps. Alors qu’Apple est catégorique sur l’utilisation de l’éclairage sur sa gamme d’iPhone, le reste de ses produits, y compris la plupart des iPad, a lentement fait le passage à l’USB-C largement supérieur.

“C’est un excellent connecteur et plus d’un milliard de personnes l’ont déjà, ont les câbles, ont ce dont ils ont besoin, ont toute l’infrastructure chez eux, ont des haut-parleurs qui fonctionnent avec”, a déploré Joswiak.

Lorsque Joanna Stern du WSJ l’a poussé sur ce qui était si bon à propos de Lightning, il a dit :

“Pour la plupart des clients d’iPhone, il s’agit principalement de recharger… Lightning se recharge plutôt bien.”

Il a refusé de commenter exactement quand l’iPhone ferait le changement.

Seuls l’iPhone, les AirPod et l’iPad de neuvième génération font encore vibrer le port Lightning vieillissant parmi les produits qu’Apple vend encore, et étant donné qu’Apple a annoncé une augmentation massive des vitesses de transfert (environ 5 Gbit/s) lorsqu’il est passé de Lightning à USB. C sur son iPad mini, c’est un peu bizarre qu’il ait été si réticent à apporter des gains similaires à sa gamme de produits phares.

Il y a encore des spéculations selon lesquelles Apple se dirige vers un futur iPhone qui n’aura pas de ports du tout étant donné que tous ses iPhones peuvent se recharger sans fil et que les nouveaux modèles ont le système magnétique MagSafe pour le chargement sans fil avec divers accessoires.

Mais il est peu probable que cela se produise tant que le transfert de données ne peut pas être effectué sans fil ou lorsque les vitesses de charge sans fil sont aussi rapides que les vitesses du câble. Même dans ce cas, il pourrait s’agir d’un changement effectué pour la première fois sur les iPhones Pro les plus chers.