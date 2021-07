RIP Dilip Kumar: Les fans appellent cela une fin d’ère et pleurent la disparition de « Tragedy King » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur légendaire Dilip Kumar est décédé mercredi 7 juillet à l’âge de 98 ans à l’hôpital Hinduja de Mumbai.

Dilip Kumar avait été admis mardi à l’unité de soins intensifs (USI) de l’hôpital Hinduja, un établissement non-Covid-19. On lui avait précédemment diagnostiqué un épanchement pleural bilatéral.

Dès que la nouvelle de la mort de Dilip Kumar a éclaté, les fans du monde entier ont pleuré la mort d’une « institution ». Kumar a joué dans des films extrêmement populaires comme Mughal-e-Azam, Ganga Jamuna, Ram Aur Shyam, Devdas, Karma, etc.

Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des tweets de fans attristés.

L’Inde signifie tout pour moi. C’est ma patrie. L’Inde est mon pays. C’est ici que j’ai obtenu l’amour et l’affection en tant que star de cinéma de millions et de millions de mes fans au cours des cinq dernières décennies ~ »दिलीप कुमार » Om Shanti #DilipKumar pic.twitter.com/Xode5CJw3D – AJAY (@ItsAjay_LD) 7 juillet 2021

Attristé d’apprendre le décès de l’acteur le plus polyvalent du grand écran et idole de son époque Muhammed Yusuf Khan alias Dilip Kumar ji. N’importe quel âge ou n’importe quel rôle, il n’a jamais manqué de nous hypnotiser. Il a emporté une époque avec lui.

Que l’âme légendaire repose en paix !#DilipKumar pic.twitter.com/ZX8t4tY63N – Pankaj Ratandhayra (@impankajR1) 7 juillet 2021

Repose en paix #DilipKumar Sahab Merci pour les films merveilleux et les performances incroyables qui inspireront les générations à venir. pic.twitter.com/nx5a25Cz0G – Live In Frames (@LiveInFrames) 7 juillet 2021

La tragédie du roi Dilip Kumar ji n’est plus. L’un des meilleurs acteurs du cinéma indien. Il va nous manquer #DilipKumar pic.twitter.com/P9Z7jNQOht – Étranger (@amarDgreat) 7 juillet 2021

Dilip Kumar n’était pas seulement un super interprète, avec son style distinctif, c’était un homme érudit. Si bien versé en littérature, en particulier en ourdou et en poésie anglaise. Vraiment une perte irremplaçable. #DilipKumar – S lrfan Habib (@irfhabib) 7 juillet 2021

Nous avons perdu une légende. Repose en paix #DilipKumar pic.twitter.com/wnkTvNVndX – Tanishk (@itstanishkkk) 7 juillet 2021

Une légende, une inspiration, merci #DilipKumar Ji. Nous prions que votre âme repose en paix pic.twitter.com/0ln0UWuS1j – Club des guerriers SRK (@TeamSRKWarriors) 7 juillet 2021

Il y a des héros et il y a des légendes. On se souvient des héros, mais les légendes ne meurent jamais. #DilipKumar pic.twitter.com/naeFcbsCSU — Ridhi (@Ridhi18154075) 7 juillet 2021

Dilip Kumar est né sous le nom de Mohammed Yusuf Khan le 11 décembre 1922 à Peshawar, au Pakistan. L’acteur a fait ses débuts d’acteur avec Jwar Bhata en 1944 et a connu une carrière de six décennies. En 2015, l’acteur a reçu le Padma Vibhushan, la deuxième plus haute distinction civile indienne.