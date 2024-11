RIP Alan Racins, de LA Law et Dharma & Greg

Alan Rachins est décédé. Acteur chevronné du théâtre et du cinéma, connu pour les nombreuses saisons qu’il a passées à la télévision, notamment dans Loi de Los Angeles et Dharma et GregRachins avait un don habile pour maintenir un peu de dignité, même dans les situations les plus absurdes. Nominé aux Emmy et aux Golden Globes pour son travail sur Loi de Los Angeles– où il a passé huit ans à s’attirer des représailles cosmiques en incarnant le comiquement répugnant Douglas Brackman – Rachins est décédé samedi matin des complications d’une insuffisance cardiaque. Il avait 82 ans.

Né dans le Massachusetts dans les années 1940, et brièvement envoyé à la Wharton School pour affaires par un père autoritaire, Rachins a grandi sur la scène théâtrale new-yorkaise. (Y compris une première performance notable dans la tristement célèbre revue de nus off-Broadway Oh! Calcutta!.) Bien qu’il ait pris un certain temps pour travailler comme scénariste pour la télévision, notamment en écrivant un Hill Street Blues scénario pour Steven Bochco, qui serait un jour son patron et qui était déjà son beau-frère – Rachins a décroché l’or en 1986, lorsque Bochco l’a engagé dans Loi de Los Angeles sur la force d’une performance dans un film indépendant Toujours. En tant que Brackman, un farfelu, Rachins devenait souvent le type le plus odieux dans une salle remplie d’avocats aux pouvoirs élevés ; si la série le punissait fréquemment d’humiliations pour ses transgressions, c’était uniquement parce que les scénaristes et les producteurs savaient que Rachins pouvait gérer la bêtise (y compris en obtenant un moment mémorable où il se retrouvait avec un furoncle douloureux sur le cul, un morceau directement importé de La vie de Bochco). En prime, cela signifiait un certain nombre de collaborations avec l’épouse de Rachins, Joanna Frank ; elle a joué Sheila, l’épouse de Brackman, dans 19 épisodes de la série, et même si le couple fictif finirait par divorcer, dans la vraie vie, Rachins et Frank sont restés ensemble jusqu’à sa mort aujourd’hui.



Après Loi terminé en 1994, Rachins n’a pas perdu de temps à préparer son prochain concert : Quand Dharma et Greg Lancé en 1996, c’était avec Rachins jouant Larry, le père hippie décontracté du Dharma de Jenna Elfman. Dans des interviews sur ses deux plus grandes émissions, Rachins a souligné les plaisirs de filmer devant un public de studio en direct pour la sitcom, décrivant le « grand coup de pied » de faire une blague devant la foule. Rachins n’a eu aucun snobisme sur le format, notant en 2010«Je n’ai pas seulement participé à deux émissions à succès, j’ai participé à deux excellentes émissions à succès. Et être dans une émission de qualité, une émission dont on est fier, avec un personnage stimulant à jouer est bien plus important pour moi que le format ; avec une seule caméra ou en travaillant devant un public en direct.



En plus de son travail en direct, Rachins a également travaillé périodiquement comme doubleur ; il a eu une apparition mémorable dans Batman : la série animée en tant que Clock King pathologiquement ponctuel, et est apparu sous le nom de Norman Osborn dans les années 2000 Spider-Man spectaculaire dessin animé. Par THRson décès a été confirmé samedi par son épouse.