Riotsville, États-Unis : un nouveau documentaire montre les débuts bizarres de la militarisation de la police

Dans des séquences floues et granuleuses, une foule de manifestants sur Main Street crie, crie, des pancartes à la main. Vers eux se dirige un groupe de policiers, armés et prêts à réprimer un soulèvement. Des hommes vêtus de manches de chemise et de pantalons de style années 1960 entrent et sortent des bâtiments avec les forces de l’ordre à leur poursuite. Cela semble guindé et irréel, comme s’ils répétaient une scène. Comme quelque chose d’un film.

Bien que ce ne soit pas un décor de cinéma, ce n’est pas non plus la vraie vie – ou, enfin, pas exactement. Ce sont des scènes de Riotville, États-Unis, un nouveau documentaire entièrement réalisé à partir d’images d’archives, dont une grande partie a été tournée par le gouvernement américain dans les années 1960. Cela montre quelque chose d’extraordinaire : alors que les soulèvements devenaient plus fréquents à travers le pays et que la décennie turbulente avançait, le gouvernement a construit des « Riotsvilles » sur deux bases militaires. Là, ils ont organisé des manifestations et des rébellions en utilisant des soldats de l’armée américaine pour jouer à la fois les manifestants et la police, puis ont permis aux forces de police de tout le pays d’apprendre des militaires comment les réprimer.

Les émeutes sont devenues des scènes de répétition pour écraser les dissidents que les forces de l’ordre jugeaient incontrôlables – frappantes, car les plus de 150 émeutes à travers le pays à l’été 1967 étaient principalement en réponse à la brutalité policière.

Alors que le combat mis en scène à Riotsville se déroule, un public composé de collègues chargés de l’application des lois et de l’armée a regardé depuis les gradins, observant leurs efforts et comparant leurs notes. Dans les images figurent des tactiques et des armes habituellement réservées à la guerre, utilisées contre des citoyens ordinaires dans les rues. Riotville, États-Unis montre les mêmes méthodes utilisées pour étouffer les troubles qui se sont produits, par exemple, dans le quartier de Liberty City à Miami lors de la Convention nationale républicaine de 1968. Le film montre la naissance de la militarisation de la police en Amérique.

Les Riotsvilles ont été construits à peu près au moment où la Commission Kerner, nommée par le président Lyndon B. Johnson, a publié un rapport de 1968 qui a révélé que le racisme blanc, plutôt que la colère noire ou les «manifestants extérieurs», était à l’origine des troubles dans les villes américaines. Long de 708 pages, le rapport de la commission était un coup de foudre, mais cela ne l’a pas empêché de devenir un best-seller instantané. Le rapport appelait à canaliser l’argent vers la promotion de l’égalité entre les populations noires et blanches dans les villes. Pourtant, LBJ a reculé devant le rapport et ses idées ont été ignorées par le gouvernement – ​​toutes sauf une : augmenter le financement des forces de police dans les grandes villes.

Tout cela ressemble à une exagération, mais comme Riotville, États-Unis fonctionne poétiquement mais de manière accablante à travers les images et l’histoire, il fait valoir son point de vue avec force. Pourtant, si c’était un sujet d’un tel intérêt il y a 60 ans, pourquoi tant d’entre nous ne le savent-ils même pas ?

J’avais hâte de parler avec la réalisatrice Sierra Pettengill du film, de rendre vivantes de vieilles images pour le spectateur d’aujourd’hui, de notre horrible amnésie historique et pourquoi elle y voit des lueurs d’espoir.

Il serait tentant de dire que vous « exposez » quelque chose, mais ce n’est vraiment pas le cas. L’existence de Riotsville était bien connue. Le gouvernement a filmé ses propres images. C’était à la télé.

C’est le point, pour moi. C’est sous-connu, mais pas parce que c’était secret ou classifié. Si vous mettez “Riotsville” dans n’importe quelle base de données de journaux historiques, vous obtenez une couverture comme si c’était une sorte d’alouette. Je pense que le [New York] Le titre du Times était “L’armée bat les hippies”. C’était couvert; une grande partie des images du film provient d’ABC et de la BBC. Je trouve cela beaucoup plus pernicieux.

Ce que le film documente pour moi est une amnésie historique qui semble beaucoup plus révélatrice. Que le rapport de la Commission Kerner soit un best-seller est fou. C’est une chose à laquelle j’ai beaucoup pensé, en particulier sous l’administration Trump – ce que signifie regarder un récit être reformé ou caché en temps réel. Le film, je pense, est une documentation à certains égards de ce processus.

Donc, vous avez les images de Riotsville, et vous les avez regardées, et c’est incroyable. Quelle est la prochaine étape pour en faire un film que les gens vont regarder en 2022 ?

[The existence of Riotsville] était dans les archives publiques, mais il n’y avait pas vraiment de sources secondaires le couvrant, le contextualisant. Alors [the research process] a pris vraiment beaucoup de temps. Stuart Schrader, qui est devenu conseiller pour le film, a écrit un livre vraiment incroyable en 2019 intitulé Insignes Sans Frontières, ce qui était vraiment gratifiant. Il avait fait beaucoup de la même recherche, et bien plus encore. Mais quand j’ai commencé, il y en avait très peu. J’ai donc travaillé avec un chercheur, Jonathan Rapoport, et nous avons commencé par capturer certaines des ardoises et essayer de retrouver les personnes en fonction de leurs noms, les personnes qui ont tourné les images. Nous sommes allés aux Archives nationales et avons extrait des enregistrements de texte. J’ai fait beaucoup d’entretiens téléphoniques avec tous ceux que nous pouvions retrouver. Nous avons découvert quel bataillon de la police militaire était représenté sur les images, trouvé leur groupe de retrouvailles. Beaucoup de minutie de recherche et de suivi des choses, googler toute personne que nous avons trouvée mentionnée dans n’importe quel article.

Et donc cette partie de la recherche consistait à déterminer les bases. Est-ce sorti de la Commission Kerner? Comment cela s’inscrit-il dans un contexte historique ? Je sais très bien que ce n’est qu’un des nombreux programmes inquiétants, secrets ou publics, que le gouvernement et l’armée américains ont mis en œuvre.

Lorsque vous avez une séquence comme celle-ci, c’est comme avoir accès à une sorte d’imagination fantastique du gouvernement ou de l’État, ce qui semble rare. Ils ont fait une image animée et une image cinématographique. Nous avons dû prendre cela dans ses possibilités métaphoriques et émotionnelles plus larges. C’était comme une grande opportunité.

Donc, la recherche était vraiment deux pistes, et j’espère à quoi ressemble le film: exposer un récit historique et aussi essayer de comprendre ce que cela signifie au sens large, en tant que citoyens d’un pays. Qu’en penser, tant le narrateur en demande beaucoup.

Vous évitez les images des “vrais” soulèvements dans le film, ce qui semble très important puisque vous le faisiez en partie pendant un été lorsque ces images inondaient nos écrans de télévision et nos réseaux sociaux.

Il y a un soulèvement dans le film à la toute fin, à Miami. À l’origine, j’avais pensé pendant des années que je ne voulais pas les montrer du tout – pour de nombreuses raisons, l’une étant que nous sommes sursaturés avec ces images.

L’un de mes principaux objectifs dans la réalisation de films d’archives est de montrer des images qui semblent nouvelles ou qui sont recontextualisées, de sorte que vous les regardez réellement. Lorsque quelque chose vous semble familier, vous le stockez simplement dans la partie de votre cerveau où vit le raccourci pour cette image. Des images de rébellions ont été utilisées pour justifier la répression policière contre les communautés noires, contre les manifestants.

Nous avons utilisé les images à Miami pour de nombreuses raisons. D’une part, l’histoire de [Miami’s] Les manifestations de Liberty City et ce qui s’est passé autour de la Convention nationale républicaine de 1968 sont un récit vraiment sous-connu, en particulier par rapport au DNC de Chicago. Il y a très peu d’images de Liberty City. Je pense que le chroniqueur le plus célèbre du RNC de 68 est Norman Mailer, et il écrit, dans Miami et le siège de Chicago, juste quelque chose comme “Oh, oups, il y a eu des manifestations dehors et je n’y suis pas allé.” C’est donc une histoire très peu racontée.

De plus, une fois que nous avons commencé à regarder ces images – qui devaient être extraites d’archives très locales – vous pouvez vraiment voir ce qui s’est développé dans les recréations de Riotsville. C’était beaucoup plus littéral que je ne l’aurais supposé plus tôt dans le processus.

Comme si Riotsville était une répétition générale.

Ouais, une répétition générale.

Nous avons donc mis Miami à la fin. qui inverse le typique [assumptions we have of] causalité : que les gens manifestent dans les rues, ou à l’aéroport, et que la police et l’armée doivent intervenir. C’est complètement à l’envers. La Commission Kerner de l’époque a même constaté que ce qu’ils appellent des «émeutes» sont généralement une réponse à la brutalité policière. Donc, en mettant cette séquence à la fin du film, vous voyez – je pense d’une manière correctement contextualisée – que ce qui se passe à Liberty City est une réponse à ce que vous avez vu se développer au cours du film jusqu’à ce moment.

Nous avons passé beaucoup de temps à déterminer comment, quand et quelles images de troubles montrer. Cette section du film, je pense, a pris autant de temps à couper qu’une heure avant.

Avez-vous trouvé un espoir dans la réalisation du film ?

Là où je trouve l’espoir dans le film, contre toute attente, c’est que les crises dans lesquelles nous sommes ne sont pas un échec de l’imagination. Nous regardons la même conversation. L’abolition de la police est sur toutes les lèvres dans ce film, avec des mots différents, mais vous voyez le même ton de gens qui sont déjà fatigués d’expliquer cela encore et encore… C’est donc un échec politique. Nous continuons à choisir la mauvaise chose. Les solutions sont là, et elles sont bien documentées et bien établies. Et je trouve une certaine foi en cela.

Riotville, États-Unis est à l’affiche dans certains cinémas. Voir le site du film pour plus de détails.