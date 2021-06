Riot Games va amener Valorant sur la plate-forme mobile

Riot Games, créateur de League of Legends, a annoncé qu’il travaillait actuellement sur une version mobile de son autre titre populaire, Valorant. La société n’a fourni aucune autre information sur la nature du jeu ni sur le calendrier de sa sortie.

« L’un de nos principaux objectifs cette première année était de gagner la confiance et le respect de la communauté FPS mondiale, et de leur prouver que Valorant respectera toujours les principes fondamentaux d’un jeu de tir tactique vraiment intéressant », a déclaré la productrice exécutive de Valorant, Anna Donlon. .

« Voir notre communauté croissante de joueurs reconnaître et apprécier ce que nous essayons de faire avec Valorant est au-delà de ce à quoi nous pouvions nous attendre et nous sommes ravis d’offrir bientôt la même expérience compétitive de Valorant à encore plus de joueurs mondiaux. »

Valorant est un jeu de tir tactique à la première personne gratuit, actuellement disponible exclusivement sur PC. Le jeu est souvent décrit comme « CS: GO rencontre Overwatch », car il présente les mécanismes de jeu de base de Counter-Strike: Global Offensive mais mélange des personnages aux capacités diverses comme on le voit dans Overwatch.

Lancé il y a environ un an, Valorant est rapidement devenu populaire dans la communauté des jeux en ligne sur PC. Le jeu récompense les compétences mécaniques élevées car il repose principalement sur des réflexes rapides et une visée précise. Cependant, cela soulève des questions sur le fonctionnement du jeu sur la plate-forme mobile, car il n’est pas exactement connu pour avoir les meilleurs contrôles.

Le jeu n’est même pas disponible sur les consoles, ce qui rend encore plus intéressant la raison pour laquelle ils ont fait le saut directement sur la plate-forme mobile. Nous supposons qu’il est difficile d’ignorer tout cet argent IAP que les développeurs d’autres titres tels que PUBG, Call of Duty et Fortnite font en ce moment.

