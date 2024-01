Riot Games supprime 530 postes dans le monde car il « intègre plus étroitement l’esport, la musique et le divertissement » à ses jeux

Le développeur de jeux vidéo Riot Games est devenu l’une des dernières entreprises technologiques à annoncer une série de licenciements dans son entreprise.

Riot Games, qui est possédé par Tencent, a déclaré à ses employés la semaine dernière qu’il « éliminait environ 530 rôles à l’échelle mondiale », ce qui représente environ 11% de l’effectif de l’entreprise.

La société a déclaré dans un article de blog que sa stratégie future le verra « intégrer plus étroitement l’esport, la musique et le divertissement à nos jeux ».

Riot Games a ajouté : « Au fur et à mesure de notre croissance, certains de nos efforts sont devenus plus isolés et nous aspirons à mélanger de manière plus transparente le gameplay, l’excellence compétitive et la profondeur narrative de manière à améliorer réellement le statut de joueur ».

Le blog de la société poursuit : « Qu’il s’agisse du prochain hit de K/DA, de l’histoire qui se déroule dans Arcane, de l’intensité d’un TFT Open, des frissons uniques d’un cinquième match du Mondial ou de l’atmosphère électrique d’un VAL Champs, nous nous concentrons sur la qualité, l’impact et les expériences unifiées pour les joueurs du monde entier.

Fondé en 2006, Riot Games, dont le siège est à Los Angeles, est le développeur et l’éditeur de jeux à succès comme League of Legends, Valorant et la série animée primée Netflix Arcane.

En plus de son positionnement de premier plan dans le monde du jeu vidéo, la société a également intensifié ses activités dans le secteur de la musique ces dernières années, étant devenue assez connue pour avoir travaillé avec des artistes superstars tels que New Jeans, Imagine Dragons et Lil Nas. X.

De plus, en novembre, Riot a conclu un partenariat stratégique avec BMG. Les deux sociétés ont également prolongé leur accord mondial d'administration de l'édition.

Selon Riot et BMG, leur nouvelle entreprise « collaborative » se concentrera sur la signature et le service aux auteurs-compositeurs dans le cadre d’accords d’édition de première ligne avec BMG.

Le catalogue musical de Riot a récemment dépassé 10 milliards flux et reçu Certification RIAA Gold pour League of Legends, The Glitch Mob et Mako Rise (feat. The Word Alive) et League Of Legends et à contre-courant Les légendes ne meurent jamais; et certification Platine pour le single à succès POP/STARS (feat. Jaira Burns) de son groupe pop virtuel K/DA.

En octobre, Maria Egan, responsable mondiale de la musique – ainsi que des événements – chez Riot Games, a rejoint le podcast MBW pour discuter de ce que l’industrie musicale peut apprendre du monde des jeux vidéo et des sports électroniques.

Discutant de l’origine et du succès de K/DA, Egan a expliqué : « Ils sont incroyablement talentueux, les gens qui travaillent sur la musique chez Riot, et ils ont eu l’idée de prendre cinq des champions les plus populaires de League of Legends. [of Legends], ces championnes, et forment un groupe pop. D’une certaine manière, c’était un coup marketing. C’était une chose unique qui était censée être une grande surprise pour les Mondiaux sur la scène coréenne. Et la chanson a explosé.

Commentant davantage les opportunités autour des artistes virtuels chez Riot Games, Egan a déclaré : « Il existe un moyen de monétiser tout cet investissement dans [virtual bands, but] si vous vous occupez uniquement de l’économie du streaming, vous ne pouvez pas vraiment dépenser des millions et des millions de dollars pour [computer generation] et des œuvres d’art.

« Vous devez travailler dans le cadre économique de l’industrie musicale. C’est difficile de faire des choses qui sont [at] un niveau d’exécution vraiment très élevé. Mais parce que nous [at Riot] Si nous avons un tout autre écosystème alimenté par la musique, nous pouvons faire des choses à un niveau qui époustoufle les gens. Pour moi, c’est l’une des choses les plus amusantes : on peut rêver vraiment grand.

« Aujourd’hui, nous sommes une entreprise sans orientation suffisamment précise et, en termes simples, nous avons trop de choses en cours. Certains des investissements importants que nous avons réalisés ne rapportent pas autant que nous l’espérions. Nos coûts ont augmenté au point de devenir insoutenables et nous n’avons laissé aucune place à l’expérimentation ou à l’échec, ce qui est vital pour une entreprise créative comme la nôtre. Dylan Jadeja, Riot Games

Dans une lettre envoyé au personnel de l’entreprise lundi dernier (22 janvier), le PDG de Riot Games, Dylan Jadeja, a déclaré : « Depuis 2019, nous avons fait un certain nombre de paris importants au sein de l’entreprise dans le but d’améliorer le fait d’être un joueur.

« Nous nous sommes lancés tête première dans la création de nouvelles expériences et l’élargissement de notre portefeuille, et nous avons connu une croissance rapide en devenant une société multi-jeux et multi-expériences – élargissant notre présence mondiale, modifiant notre modèle opérationnel, faisant appel à de nouveaux talents à la hauteur de nos ambitions et, finalement, doublant la taille de Riot en quelques années seulement.

« Aujourd’hui, nous sommes une entreprise sans orientation suffisamment précise et, en termes simples, nous avons trop de choses en cours. Certains des investissements importants que nous avons réalisés ne rapportent pas autant que nous l’espérions. Nos coûts ont augmenté au point de devenir insoutenables et nous n’avons laissé aucune place à l’expérimentation ou à l’échec – ce qui est vital pour une entreprise créative comme la nôtre. Tout cela met en danger le cœur de notre activité. »

Jadeja a ajouté : « Au cours des derniers mois, nous avons essayé de modifier notre trajectoire de différentes manières. Nous avons demandé aux dirigeants de faire des compromis sur les éléments sur lesquels travaillent leurs équipes. Nous avons mis en place des ralentissements des embauches et, dans certains cas, des gels des embauches. Nous mettons l’accent sur le contrôle des coûts tout en renforçant la croissance de nos revenus. Tout cela a sans aucun doute été dur pour nos équipes.

« Mais au fur et à mesure que j’ai côtoyé les dirigeants de Riot, il est devenu clair pour nous tous que ces changements ne suffisent pas. Nous devons faire davantage pour concentrer nos activités et concentrer nos efforts sur les choses qui génèrent le plus de valeur pour les joueurs – les choses qui valent vraiment la peine du temps des joueurs. Malheureusement, cela implique d’apporter des changements dans le domaine dans lequel nous investissons le plus : nos effectifs.

Selon layoffs.fyi, un site Web qui suit les pertes d’emplois dans le secteur technologique, le secteur technologique a licencié près de 24 934 salariés en janvier jusqu’à présent.

propriété de Google YouTube a été signalé il y a quelques semaines comme faisant le tour 100 suppressions d'emplois.

Les changements sur L'équipe musicale de YouTube est arrivée à la suite d'une vague d'annonces de suppressions d'emplois dans le secteur de la musique, notamment Universal Music GroupLe projet de supprimer des « centaines » d'emplois au premier trimestre, principalement dans sa division de musique enregistrée.

Spotify, quant à lui, a annoncé 1 500 licenciements en décembre dernier, ou vers 17% de ses effectifs, dans le cadre de ce qui constituait la troisième série de licenciements pour l'entreprise l'année dernière. Au total, le service de streaming musical basé en Suède a perdu quelques 2 300 emplois en 2023.