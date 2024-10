Mise à jour: Dans une déclaration à GamesIndustry.bizRiot Games a confirmé 27 licenciements au sein de son équipe de la Ligue et cinq autres licenciements du côté de l’édition.

L’histoire originale suit.

Histoire originale : Riot Games a révélé avoir « pris la décision difficile d’éliminer certains rôles ».

Dans une déclaration publiée sur X/Twitterle co-fondateur de Riot, Marc Merrill, a assuré aux joueurs de League of Legends que le studio « ne ralentissait pas le travail sur le jeu que vous aimez ».

« Il ne s’agit pas de réduire les effectifs pour économiser de l’argent, il s’agit de s’assurer que nous disposons de l’expertise adéquate pour que la Ligue continue d’être excellente pendant encore 15 ans et au-delà », poursuit le communiqué de Merrill.

« Bien que l’efficacité de l’équipe soit plus importante que la taille de l’équipe, l’équipe de la Ligue finira par être encore plus grande qu’elle ne l’est aujourd’hui à mesure que nous développons la prochaine phase de la Ligue. Pour les Rioters qui sont licenciés, nous les soutenons avec une indemnité de départ qui comprend un minimum de six mois de salaire, une prime annuelle, une aide au placement, une couverture santé, etc.

Merrill a terminé en affirmant « pleine confiance » dans le chef du studio de League Andrei van Roon et le producteur exécutif Paul Bellezza, affirmant que la direction avait « apporté des changements à nos équipes et à la façon dont nous travaillons pour nous assurer que nous pouvons continuer à améliorer l’expérience de League maintenant et pour le long -terme. »

On ne sait pas exactement combien de personnes ont été touchées par les réductions.

En début d’année, Riot a licencié 11 % de ses effectifs, soit 530 salariés.