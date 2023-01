Rio Tinto s’excuse pour l’alerte aux radiations après avoir perdu son appareil

Géant minier Rio Tinto lundi s’est excusé après que la perte d’une petite capsule radioactive utilisée dans ses opérations ait provoqué une alerte aux radiations en Australie-Occidentale.

La capsule de couleur argentée ne mesure que 6 millimètres de diamètre (0,24 pouces) et 8 millimètres de long et on pense qu’elle a été perdue lors d’un trajet de 1 400 kilomètres à travers les régions éloignées de Pilbara, Midwest Gascoyne, Goldfields-Midlands et Perth Metropolitan.

Les services d’urgence de l’État d’Australie-Occidentale ont déclaré qu’une exposition rapprochée à la substance pourrait provoquer des brûlures par rayonnement ou des maladies causées par les rayons et ont averti le public de rester à cinq mètres de lui s’il était repéré. Cependant, ils ont déclaré que le risque pour la communauté rurale était relativement faible.

La capsule faisait partie d’une jauge utilisée pour mesurer la densité de l’alimentation en minerai de fer.

Il a été livré par un entrepreneur tiers du site Gudai-Darri de Rio Tinto à Perth pour des réparations le 12 janvier, arrivant le 16 janvier.

Lorsqu’elle a été déballée pour inspection le 25 janvier, la jauge a été retrouvée brisée avec quatre boulons de montage, toutes les vis et la capsule manquantes.

Simon Trott, directeur général du minerai de fer de Rio Tinto, a déclaré dans un communiqué publié lundi : “Nous prenons cet incident très au sérieux. Nous reconnaissons que c’est clairement très préoccupant et sommes désolés pour l’alarme qu’il a provoquée dans la communauté d’Australie occidentale.”

Il a remercié les services d’urgence et le gouvernement d’Australie-Occidentale pour leur aide aux opérations de recherche et a déclaré que la société avait lancé une enquête sur la manière dont l’incident s’était produit.

“Nous avons offert notre soutien total et continu aux autorités dans la recherche de l’appareil manquant. Nous avons effectué des relevés radiologiques de toutes les zones du site où se trouvait l’appareil et inspecté les routes à l’intérieur du site minier ainsi que la route d’accès menant à du site minier de Gudai-Darri », a-t-il déclaré.

Rio Tinto, l’une des plus grandes sociétés minières au monde, affirme qu’elle transporte et stocke régulièrement des matières dangereuses et qu’elle a mis en place des contrôles pour gérer les risques.

En 2020, il a pris la responsabilité de détruire un site du patrimoine autochtone vieux de 46 000 ans.