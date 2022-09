Rio Tinto doit faire face à un procès aux États-Unis pour les dépassements de coûts de la mine mongole

Un juge américain a déclaré que Rio Tinto Plc devait faire face à un procès d’investisseur accusant le géant minier anglo-australien de dissimuler des retards et d’énormes dépassements de coûts dans une mine de cuivre et d’or mongole appartenant à Turquoise Hill Resources Ltd, dans laquelle Rio Tinto détient une participation majoritaire.

Dans une décision de 134 pages rendue publique mardi, le juge de district américain Lewis Liman à Manhattan a déclaré que les fonds conseillés par Pentwater Capital Management LP, le plus grand actionnaire minoritaire de Turquoise avec une participation d’environ 10 %, pourraient poursuivre un recours collectif proposé au nom des actionnaires de Turquoise de Juillet 2018 à juillet 2019.

Le juge a rejeté certaines réclamations contre Rio Tinto et divers dirigeants, ainsi que toutes les réclamations contre Turquoise, basée à Montréal. Sa décision est datée du 2 septembre.

Pentwater a accusé Rio Tinto et Turquoise d’avoir frauduleusement assuré que la mine d’Oyu Tolgoi de 5,3 milliards de dollars était “dans les délais” et “dans les limites du budget”, alors même qu’elle avait jusqu’à 2 ans et demi de retard et qu’elle rapportait jusqu’à 1,9 milliard de dollars. hors budget.

Les actionnaires de Turquoise ont déclaré que leurs investissements avaient perdu près des trois quarts de leur valeur lorsque la vérité a été connue. Les actionnaires demandent des dommages-intérêts à Rio pour récupérer leurs pertes.

En laissant Pentwater, basée à Chicago, chercher à tenir Rio Tinto responsable de certaines des déclarations de Turquoise, Liman a cité des allégations selon lesquelles les sociétés avaient une “relation extraordinairement étroite” et que Rio Tinto avait “un contrôle quasi total” sur la mine.

“Les plaignants allèguent suffisamment que Rio était au courant des retards ou des dépassements de coûts peu de temps avant la période de recours et, au lieu d’essayer de les réparer ou de les divulguer aux investisseurs, a tenté de faire taire ceux qui en ont parlé”, a écrit Liman.

Rio Tinto a déclaré que les allégations de Pentwater n’étaient pas fondées et a déclaré qu’il s’était toujours conformé à ses obligations de divulgation.

“Les réclamations de Pentwater sont totalement sans fondement, et nous sommes convaincus que, lorsque tous les faits seront examinés par le tribunal, ou si nécessaire par un jury, les réclamations de Pentwater seront rejetées”, a déclaré le mineur dans une réponse à la décision du tribunal envoyée à Reuters.

Turquoise et ses avocats n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. L’avocat de Pentwater, Salvatore Graziano, a refusé de commenter.

Plus tôt ce mois-ci, Rio Tinto a accepté de payer environ 3,3 milliards de dollars pour les 49 % de Turquoise qu’il ne possède pas déjà.

Turquoise détient 66 % de la mine Oyu Tolgoi et la Mongolie détient le reste.

En janvier, Rio Tinto et la Mongolie ont réglé un long différend sur les avantages économiques de la mine, dans un accord qui renonçait à 2,4 milliards de dollars de dette due par le gouvernement mongol.

L’affaire est In re Turquoise Hill Resources Ltd Securities Litigation, US District Court, Southern District of New York, No. 20-08585.