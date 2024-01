Rio Tinto confirme la mort d’un «nombre de nos collaborateurs» après un accident d’avion près de Fort Smith, Canada

La société minière Rio Tinto a confirmé qu’un certain nombre de ses employés se trouvaient à bord d’un avion de ligne qui s’est écrasé le long de la frontière canadienne de l’Alberta.

Les autorités préparent un protocole concernant les pertes massives et les autorités n’ont pas confirmé le nombre de morts, mais le coroner en chef des Territoires du Nord-Ouest, Garth Eggenberger, a confirmé au Daily Beast qu’un certain nombre de passagers avaient été tués dans l’accident près de Fort Smith mardi matin.

« Le Service du coroner des Territoires du Nord-Ouest a envoyé une équipe à Fort Smith qui travaillera avec nos partenaires d’enquête, la GRC et le Bureau de la sécurité des transports », a déclaré Eggenberger.

“Pour le moment, nous pouvons confirmer qu’il y a des décès, mais nous ne fournirons aucune information supplémentaire en attendant les notifications aux plus proches parents.”

Dans un déclarationRio Tinto a déclaré que l’avion se dirigeait vers la mine de diamants Diavik, à environ 120 milles au sud du cercle polaire arctique, et que la société affirme sur son site web« contient certains des diamants les plus beaux et les plus recherchés au monde ».

L’avion transportait « un certain nombre de nos membres » lorsqu’il s’est écrasé près de Fort Smith, a-t-il ajouté, soulignant que l’accident avait fait des morts mais ne fournissait pas plus de détails.

“Je voudrais exprimer notre plus profonde sympathie aux familles, amis et proches de ceux qui ont été touchés par cette tragédie”, a déclaré Jakob Stausholm, directeur général de Rio Tinto. « En tant qu’entreprise, nous sommes absolument dévastés par cette nouvelle et offrons tout notre soutien à nos collaborateurs et à la communauté qui sont en deuil aujourd’hui.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités et les aiderons de toutes les manières possibles dans leurs efforts pour découvrir exactement ce qui s’est passé.”

Des sources ont déclaré à une station de radio canadienne locale Radio CKLB qu’au moins 10 personnes ont péri dans l’accident survenu à Fort Smith mardi matin. Au moins un survivant était soigné pour de graves brûlures, a rapporté le média.

« Nos cœurs souffrent pour les familles des victimes de l’accident d’avion de Fort Smith et pour celles qui sont blessées. Ensemble, nous sommes à vos côtés dans cette période difficile », a déclaré la grande chef Cathy Merrick dans un communiqué publié sur l’Assemblée des chefs du Manitoba, faisant également état du nombre de décès.

Ce chiffre n’a toutefois pas été confirmé par les autorités mardi soir.

Plus tôt mardi, le Bureau de la sécurité des transports du Canada a annoncé qu’il déployait une équipe d’enquêteurs « pour enquêter sur un accident impliquant un avion BAE Jetstream immatriculé auprès de Northwestern Air Lease ».

Le BST recueille des informations et évalue l’événement, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de l’Aviation royale canadienne (ARC) a confirmé Radio-Canada que les Rangers canadiens et l’Aviation royale canadienne ont répondu à un rapport de perte de contact avec un avion à l’extérieur de Fort Smith mardi matin et ont déployé des équipes pour aider aux efforts de recherche et de sauvetage.

David Lavallee, officier des affaires publiques de l’ARC, a déclaré à CBC que les Rangers avaient découvert l’avion près de Slave River, à l’ouest de Fort Smith. Il a ajouté que des techniciens de recherche et de sauvetage avaient été parachutés sur le lieu de l’accident, armés de fournitures médicales.

Dans un déclaration, l’Autorité de la santé et des services sociaux des Territoires du Nord-Ouest a confirmé que son centre de santé de Fort Smith avait activé son protocole de pertes massives vers 8 h 50 mardi « en réponse à un incident aérien près de la communauté, qui se poursuivra jusqu’à ce qu’une instruction officielle soit reçue indiquant que l’intervention en cas d’incident a conclu. » Il ajoute : « Nous travaillons en étroite collaboration avec d’autres agences d’intervention d’urgence. »

Il n’a pas été en mesure de fournir plus de détails sur l’accident « ou sur les personnes touchées pour le moment, en raison de la confidentialité des patients ».