Rio Ferdinand dit qu’il s’est senti physiquement malade après avoir appris qu’un fan des Wolves avait fait des gestes racistes à son égard à Molineux lors de la victoire de Manchester United en Premier League en mai 2021.

Ferdinand était un expert pour BT Sport lors de la victoire de Manchester United en Premier League contre les Wolves en mai 2021 – le premier match avec des fans de retour dans les stades après la pandémie de coronavirus.

Ferdinand, qui a témoigné pendant environ 20 minutes à Wolverhampton Crown Court, a déclaré qu’il n’avait pas vu les gestes lui-même, mais l’un de ses gardes de sécurité lui a dit ce qui s’était passé.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il ressentait, il a répondu : « Ça te rend malade, ouais. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rio Ferdinand a déclaré à un tribunal qu’il se sentait physiquement malade après avoir appris qu’un fan des Wolves avait fait des gestes racistes à son égard alors qu’il travaillait comme expert à Molineux en mai 2021.



Le jury a vu des images de vidéosurveillance d’un homme, qui, selon l’accusation, est Jamie Arnold, 32 ans, faisant un geste ouvertement raciste à l’intérieur de Molineux.

Trois témoins distincts ont déclaré au tribunal qu’ils avaient vu Arnold se comporter de cette manière, bien que la défense se soit concentrée sur certaines différences dans les témoignages.

Ferdinand est devenu visiblement agité alors qu’il était contre-interrogé par Andrew Baker pour la défense, qui lui a demandé: « Vous êtes-vous vraiment senti physiquement malade? »

« Oui, je suis sûr que vous pouvez comprendre ce que cela signifie, » répondit Ferdinand.

« Vous ne vous attendez pas à recevoir ce traitement lorsque vous allez à un match de football », a-t-il expliqué. « Mais surtout à cause des circonstances – la première fois que nous étions de retour dans un stade de football. Il y avait beaucoup d’excitation dans le stade, mais cela s’est rapidement transformé en autre chose. »

L’accusation a ensuite appelé trois autres témoins qui ont déclaré avoir vu Arnold faire des gestes racistes.

Stuart Munden-Edge – un agent de protection rapprochée qui travaillait pour BT Sport le jour a reconstitué comment l’homme à l’origine de l’abus avait agi à l’époque.

« Il a voûté ses épaules, a levé ses bras sous ses aisselles », a-t-il déclaré.

« Cela a duré peut-être 20 à 30 secondes. J’étais dégoûté, j’ai demandé à un collègue s’il avait vu la même chose, et il l’a fait. Et un steward aussi, alors nous avons demandé que ce fan soit expulsé du stade. »

Mark Zammit, un fan des Wolves qui était assis quelques rangées derrière M. Arnold pendant le match, a déclaré avoir vu l’accusé crier des injures homophobes à l’arbitre, avant de le voir ensuite faire un geste raciste envers Ferdinand dans le portique de télévision.

M. Zammit a de nouveau été invité à reconstituer pour le jury le geste grossièrement offensant qu’il avait vu, ce qu’il a fait. Et il l’a expliqué ainsi :

« Il sautait de haut en bas, essayant d’attirer son attention… »

M. Zammit a déclaré que l’homme avait alors crié le nom de Ferdinand et avait lancé une insulte raciste basée sur la couleur de sa peau :

« Il y avait du choc, de la colère et de l’incrédulité parmi les fans autour de lui. J’ai parlé aux gens derrière moi pour voir ce qu’ils avaient vu et entendu, et ils ont secoué la tête avec incrédulité. »

Arnold, de Norton Bridge dans le Staffordshire, nie avoir causé du harcèlement, de l’alarme ou de la détresse aggravés par la race.

Le procès se poursuit.