Rio Ferdinand a révélé sa toute première apparition contre Arsenal après avoir avalé trois brandy et Coca dans le salon des joueurs.

L’ancien défenseur anglais a commencé sa carrière à West Ham United et a été appelé à l’action de manière inattendue pour un match de Premier League au début de la saison 1996/97.

Ferdinand était à Highbury mais n’avait pas été initialement inclus dans l’équipe de la journée.

C’était jusqu’à ce que son coéquipier Paulo Futre refuse de jouer parce qu’il n’a pas reçu le maillot n ° 10 comme promis, forçant l’homme de l’équipement des Hammers à se précipiter à l’étage pour informer Ferdinand qu’il était impliqué.

«J’avais une eau-de-vie et du Coca à la main.« Mettez-le par terre »», se souvient Ferdinand au Sun.

« J’étais comme, ‘Rah, avait trois cognacs et coke et sur le point de jouer à Highbury’. »

Heureusement pour Ferdinand, alors âgé de 17 ans, il n’a commencé que parmi les remplaçants, mais a finalement succédé à Slaven Bilic après 87 minutes.

«J’étais sur le banc en pensant: ‘S’il vous plaît, ne me laissez pas venir, trois cognacs et du cognac, je ne peux pas venir sur ce terrain’. Et puis je suis entré.