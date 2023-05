Rio Ferdinand révèle une prédiction confiante de Pep Guardiola dans un texte avant que Man City ne mutile le Real Madrid

Rio Ferdinand a révélé que Pep Guardiola lui avait envoyé un texto disant que Manchester City battrait le Real Madrid avant que son équipe ne le fasse avec insistance.

City a mis le Real Madrid à l’épée dans l’une des performances les plus spectaculaires jamais vues au stade Etihad lors d’une victoire 4-0.

Getty City s’est qualifié pour la finale mais cela n’a jamais fait aucun doute, selon Guardiola

Les champions d’Europe n’ont pas pu mettre un gant sur leurs adversaires, qui ont pris une avance de deux buts avec Bernardo Silva en première mi-temps.

Après la pause, ils n’ont pas cédé car Eder Militao a marqué un but contre son camp sur un coup franc de Kevin de Bruyne avant que Julian Alvarez ne marque le quatrième en fin de match.

City est entré dans le match en tant que léger favori, mais cela aurait été une surprise de battre une équipe madrilène pleine de savoir-faire en Ligue des champions avec une telle facilité.

Mais Guardiola savait qu’il était sur un vainqueur, et a même dit avec confiance à la légende de Manchester United Ferdinand de toutes les personnes avant le match.

S’exprimant sur BT Sport, Ferdinand a déclaré: « Pep Guardiola m’a envoyé un SMS avant le match, j’ai dit » bonne chance « et il m’a envoyé un SMS » croyez-moi, nous les avons battus il y a deux ans, nous les battrons à nouveau. Croire’.

« J’ai dit : ‘Je te crois !’

Getty Ferdinand a dévoilé ses textes de Guardiola

« La conviction qu’il avait, la confiance qu’il avait. C’était environ trois heures avant le match. Il m’envoie un texto comme ça.

« C’est une pure confiance dans les détails menant probablement à ce match et la confiance qu’il a en eux. »

City affrontera désormais l’Inter Milan pour le titre de la Ligue des champions à Istanbul le mois prochain et sera parmi les grands favoris.

Ils ont déjà éliminé le Bayern Munich et le RB Leipzig avec facilité et ont maintenant écarté une équipe du Real Madrid contenant certains des meilleurs joueurs du monde, dont Karim Benzema, Vinicius Jr et Luka Modric.

Getty City a battu le Real Madrid à l’Etihad

Les hommes de Guardiola seront également pleinement convaincus qu’ils peuvent remporter le triplé alors qu’ils continuent d’améliorer leur forme ces dernières semaines.

Ils ont également remporté la première place de la Premier League loin d’Arsenal et sont à une victoire de récupérer leur couronne.

Et ils affrontent United en finale de la FA Cup, où Erik ten Hag doit faire preuve de magie pour empêcher les rivaux locaux du club d’égaler leur triplé de 1999.