Rio Ferdinand a partagé une photo de son nouveau bébé pour la première fois.

L’ancien footballeur a accueilli la petite Crie avec l’ex-épouse star de TOWIE, Kate, quelques jours avant Noël.

Le couple est très protecteur envers leurs enfants en ligne et ne montre jamais les visages de Lorenz, 14 ans, Tate, 12 ans, et Tia, neuf ans, que Rio a partagé avec sa défunte épouse.

Après avoir fait attendre les fans pendant plus d’un mois, Rio a finalement publié un cliché de Cree et c’est presque trop mignon à gérer.

Rio tira un visage pour la caméra en masquant les traits de Cree avec sa main.

Allongé sur une chaise à la maison, le papa adorable avait l’air heureux alors qu’il se blottissait contre son plus jeune garçon.

Il l’a légendé: « Le jour de la correspondance entre le père et le fils !! 1er de plusieurs »

« Image absolument magnifique », lui a dit un fan.

Alors qu’un autre a posté: « Tellement mignon »

Kate a parlé de son expérience de naissance «traumatisante» 11 jours après avoir accueilli le petit.

Kate a écrit: « Jour 11 …

« Quelle bulle c’est … Nous sommes tellement obsédés par notre petit ange Cri. Je semble juste le regarder pendant des heures en voyant les enfants et lui est littéralement ce dont les rêves sont faits, se sentant complètement dépassé

« Je voulais partager ça avec vous. C’est moi … et permettez-moi d’ajouter que c’est une bien meilleure version de moi que les 10 derniers jours. Après avoir eu une section d’urgence c, et un peu d’une naissance traumatique, j’ai Le bonheur a été écrasant, mais les larmes et les émotions aussi, j’ai l’impression de ne pas pouvoir faire ce que je suis censé faire avec Cri car je n’ai pas été en mesure de le changer ou de le nourrir ce qui m’a fait ressentir tous les types de culpabilité, pour Cree, Rio et que je ne peux pas faire ce que je fais normalement pour les enfants. C’est un tourbillon auquel je ne m’attendais pas … mais en même temps le plus tourbillon parfait. «







Elle a ajouté: «Être debout en tenant mon bubba comme ça est un rêve en ce moment. Quand nous sommes dépouillés de tout ce que nous pouvons faire normalement, les petites choses deviennent très spéciales.

«Je me sens si chanceux d’avoir mon mari incroyable et les enfants qui m’aident pour tout.

« Quelle fin incroyable pour une année assez foireuse

« PS pour toute personne sur le point d’accoucher, assurez-vous d’avoir un énorme stock de grosses culottes noires, le plus gros sera le mieux »