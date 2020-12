Rio Ferdinand a exhorté les trois premiers de Manchester United à passer du temps à apprendre l’attaquant vétéran Edinson Cavani.

L’Uruguayen est arrivé à Old Trafford sur un gratuit ayant été libéré par le PSG en fin de saison dernière.

Cavani a connu une brillante carrière, mais en est maintenant au crépuscule de sa carrière à 33 ans.

Néanmoins, sa qualité était évidente puisqu’il a marqué deux buts, y compris le vainqueur, lors de la victoire de retour de United à Southampton dimanche.

Le mouvement de l’attaquant a suscité de nombreux éloges et Ferdinand a affirmé que l’avoir dans et autour du terrain d’entraînement simplement pour aider Mason Greenwood, Marcus Rashford et Anthony Martial à s’améliorer en faisait un ajout digne.

« Le montant que Mason Greenwood, Marcus Rashford et Anthony Martial apprendront de ce type et de son mouvement à lui seul est incroyable », a déclaré Ferdinand à la chaîne YouTube FIVE.

«Cela vaut la peine de l’avoir juste pour cela pour améliorer ces garçons, mais ils doivent être prêts à apprendre. Ils doivent vouloir apprendre.

« Ils doivent regarder Edinson Cavani et dire: » Je veux ça dans mon jeu. Comment vais-je faire ça? Analyseur du club, pouvez-vous me donner quelques vidéos du mouvement de Cavani? «