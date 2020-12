Rio Ferdinand a prédit que Gabriel Martinelli et Bukayo Saka forgeront une relation «effrayante» après la victoire d’Arsenal le lendemain de Noël sur Chelsea.

Les Gunners de Mikel Arteta ont été très pauvres cette saison et flottent juste au-dessus de la zone de relégation après 15 matchs joués.

Mais samedi après-midi, Arteta a surpris Frank Lampard et Chelsea en alignant une jeune équipe et a vu que son équipe obtenait un résultat improbable aux Emirats.

L’ancien défenseur de Manchester United, Ferdinand, a aimé ce qu’il a vu d’Arsenal, et en particulier le jeune attaquant brésilien Martinelli et l’international anglais Saka.

« J’ai regardé Martinelli à Bournemouth la saison dernière », a déclaré Ferdinand à FIVE.

«Lui et Saka ensemble, ils ont un lien et une relation qui est déjà là et je pense que dans les années à venir sera une relation effrayante. Effrayant!

« Ils travaillent si bien ensemble. Et Tierney le soutient également. Mais Martinelli, je dois dire, va être un footballeur formidable. Meilleur joueur.

« Il est revenu dans cette équipe et il montre de quoi il s’agissait avant. Il va être un joueur énorme, énorme. Talent énorme. J’espère juste qu’il pourra rester en forme. Saka, lui aussi. »