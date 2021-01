Rio Ferdinand a donné une description détaillée de la façon dont il aurait géré Mesut Ozil à Arsenal.

Le meneur de jeu allemand semble sur le point de partir sous peu, avec un transfert à Fenerbahce apparemment l’option la plus probable.

Ozil n’a pas joué pour les Gunners depuis mars après être complètement tombé en disgrâce sous Mikel Arteta.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube CINQ, Ferdinand a exprimé sa perplexité face à l’évolution de la situation.

Et il a également expliqué comment il aurait fait les choses différemment d’Arteta.

« Si j’étais Mikel Arteta, je serais entré et j’aurais évalué la situation. Pourquoi n’a-t-il pas joué auparavant? Parlez à Mesut », a déclaré Ferdinand.

«Et puis tout dépend de la façon dont il s’applique sur le terrain d’entraînement. Je lui demanderais comment c’était dans le dernier régime, mais ensuite je lui donnerais une table rase et je lui disais:« Bien, allez-y et faites Travaillez pour moi. Travaillez sur le terrain d’entraînement et puis je le vois jouer dans les 90 minutes aux Emirats et sur tous les terrains, puis nous passerons un bon moment ensemble », c’est comme ça que je l’aurais abordé.

« Le problème, c’est avec toute cette situation, que vous soyez un fan d’Arsenal ou quelqu’un qui se cherche en tant que fan de football, nous n’avons pas vraiment eu d’informations sur la façon dont la situation en est arrivée.