Rio Ferdinand entre dans la controverse entre Man Utd et Chelsea avec "disgrâce" réclamer

Rio Ferdinand a rendu son verdict sur la controverse sur les pénalités lors de l’affrontement entre Manchester United et Chelsea dimanche.

Les Red Devils ont été tenus à un match nul et vierge à Stamford Bridge car aucune des deux parties n’a créé de réelles opportunités de but.

Mais United a presque eu une occasion en or de prendre les devants alors que le ballon semblait frapper la main de Callum Hudson-Odoi à la 15e minute seulement.

L’incident a été examiné par VAR après les protestations furieuses des deux groupes de joueurs, mais l’arbitre Stuart Attwell a choisi de ne pas attribuer le coup de pied.

L’appel a laissé le camp United furieux à temps plein, et la légende des Red Devils, Ferdinand, s’est jointe à leur insistance sur le fait qu’une pénalité aurait dû être accordée.

Il a déclaré au podcast Vibe with FIVE: «Nous aurions dû avoir une pénalité. Je ne sais pas ce qui se passe avec ces règles, les arbitres et des trucs comme ça.

«Je ne sais pas comment vous allez à l’écran et regardez l’écran sans donner de pénalité. Cela n’a pas de sens.

«Je l’ai vu la première fois en temps réel et j’ai crié » Penalty! » dans ma chambre avant. Comment il ne le voit pas et ne le donne pas et les gens de Stockley Park ne vont pas donner cette pénalité maintenant.