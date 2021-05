Rio Ferdinand: Arrestation des Wolves après que l’ancien défenseur de Man Utd a allégué des abus racistes | Actualités du football

Un homme a été arrêté après que Rio Ferdinand ait déclaré avoir subi des abus racistes alors qu’il couvrait les loups contre Manchester United dimanche.

L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre a affirmé dans un tweet qu’il avait été victime d’abus racistes à Molineux alors qu’il travaillait au sein de l’équipe de diffusion de BT Sport pour le match du dernier jour de la saison de Premier League.

Contre la haine en ligne: Sky Sports définit une série de mesures pour lutter contre la haine et les abus en ligne

Suite au tweet de Ferdinand, Wolves a publié la déclaration suivante: « Nous sommes profondément désolés Rio. Cette personne ne représente pas notre club, nos supporters ou nos valeurs.

« Nous pouvons confirmer que cet individu a été arrêté par la police des West Midlands. »

Dans une déclaration publiée à Sky Sports News, la police des West Midlands a confirmé qu’une arrestation avait été effectuée et qu’un suspect de sexe masculin était en détention.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org

Ensemble, nous nous efforcerons de faire de nos comptes de médias sociaux un espace sûr pour tous les fans.

La haine ne nous arrêtera pas dans notre objectif de célébrer le sport pour tous et pour tous pour le sport.