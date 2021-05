Rinsola Babajide: une ailier de Liverpool Women laissée sans surprise par l’abus «épuisant et fatiguant» des médias sociaux | Actualités du football

L’ailière féminine de Liverpool, Rinsola Babajide, a décrit les abus qu’elle subit en ligne comme «épuisant et fatigants», mais espère que le récent boycott des médias sociaux intersports pourra inspirer un changement positif.

La jeune femme de 22 ans a récemment partagé une capture d’écran des abus racistes et sexistes qui lui ont été envoyés sur Instagram en avril, l’un des nombreux athlètes ciblés sur les plateformes de réseaux sociaux ces derniers mois.

Bien qu’elle soit parvenue à la conclusion qu’elle n’est plus surprise que les abus se produisent, Babajide est catégorique que les auteurs ne l’empêcheront pas de pratiquer le sport qu’elle aime.

Image:

Babajide a décrit les abus sur les réseaux sociaux comme « épuisant et fatigants »



S’exprimant sur Sky Sports ‘ Salon de football féminin, Babajide a déclaré: « La chose récente qui s’est produite est juste quelqu’un qui est sexiste et raciste envers moi sous l’un de mes messages.

«C’est épuisant et fatiguant mais je ne peux pas dire que je suis surpris parce que c’est arrivé si souvent.

«En tant que femme noire dans le jeu, j’ai juste l’impression que cela fait partie du sport parce que cela s’est produit si souvent. Je dois juste m’assurer de rester forte, de l’ignorer et de continuer à faire ce que j’aime.

«Même mes parents et les membres de ma famille qui défilent, ils en sont dégoûtés.

«Cela s’est produit si régulièrement que personne n’est vraiment surpris. Ils (ma famille) veulent juste s’assurer que cela ne m’affecte pas.

«On nous a toujours dit en tant qu’athlètes professionnels que nous devrions nous exprimer, essayer de faire un changement.

« Beaucoup d’entre nous se sont exprimés et les plateformes de médias sociaux ne sont toujours pas responsables. »

En cas d’abus, Babajide contacte son agent qui entre ensuite en contact avec les autorités compétentes et les plateformes de médias sociaux.

Dans son cas, le compte incriminé a été fermé, mais Babajide s’est demandé comment les personnes jugées abusives pouvaient créer un autre compte sous un nouveau profil, souvent anonyme.

Image:

Babajide espère que le boycott des réseaux sociaux peut inspirer le changement, mais s’est demandé pourquoi les délinquants pouvaient créer de nouveaux comptes



Tout en admettant que les types de changement nécessaires pourraient tarder à se produire après un boycott de quatre jours sur les réseaux sociaux dans les sports tels que le football, le rugby, le cricket et le tennis, le besoin d’éducation reste d’une importance vitale.

Elle espère également que les entreprises de médias sociaux pourront mettre en place des mesures plus strictes pour rendre plus difficile l’accès à leurs plateformes.

« La personne qui m’a envoyé ces messages a créé un nouveau compte juste après », a ajouté Babajide. «Je ne comprends pas pourquoi ils sont autorisés à en fabriquer un autre.

«Je ne m’attends pas à ce qu’un miracle se produise tout de suite. Je sais qu’il faudra du temps pour éduquer tout le monde et leur faire savoir que la discrimination n’est pas juste.

« Espérons que les plateformes de médias sociaux nous font savoir qu’elles ne soutiennent pas les mots négatifs que les gens utilisent sur les médias sociaux et y mettent un terme – que cela rende plus difficile de vérifier votre compte et de posséder un compte sur les médias sociaux, ou si c’est les désactivant et supprimant rapidement les commentaires négatifs qu’ils voient. «

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signalant le racisme

Formulaire de rapport en ligne | Kick It Out

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org