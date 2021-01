Gloss à lèvres Icon Collection en Dancing Queen (19 $): Semblable à la formule de rouge à lèvres, le brillant s’applique en douceur et est profondément hydratant. Le produit offre également une brillance élevée et opacité intense, donnant à vos lèvres une apparence charnue et juteuse. Et bien que cela puisse être utilisé comme couche de finition sur le rouge à lèvres, j’ai aimé le porter seul. J’ai trouvé que la teinte beige chaude était meilleure en elle-même que lorsqu’elle était mélangée avec le rouge à lèvres pink-ish.

L’inconvénient, cependant, est que le brillant est un peu trop collant à mon goût. Chaque fois que j’ouvrais la bouche, j’avais l’impression que du fromage fondu se déchirait. Et malheureusement, le produit s’étale et se macule facilement tout au long de la journée. Même lorsque je l’ai essuyé, j’ai remarqué que le brillant laissait une texture collante – mes lèvres continuaient à coller ensemble de la même manière que le sirop ou la gomme s’accrochaient à une surface après l’avoir grattée.

Crayon à lèvres Icon Collection dans Notice Me: Bien que les protège-lèvres soient faciles à bousiller – ils peuvent être trop crayeux, trop transparents ou trop rugueux sur les lèvres – celui de Rinna Beauty est à avoir dans votre arsenal. Non seulement il offre des couleurs extrêmes, mais sa forme ovale élancée permet de dessiner facilement sur une ligne précise. Et comme le liner est pigmenté et se présente dans une jolie teinte rose poussiéreuse, vous pouvez également remplir vos lèvres et le porter seul.

La formule n’est pas seulement crémeuse, ce qui signifie qu’elle glisse sans effort, mais elle est durable et sans bavures. Tu te souviens quand j’ai mentionné le bol de spaghettis et de boulettes de viande? Eh bien, la doublure est restée en place et avait l’air aussi vibrante que jamais une fois que j’avais fini de manger. Et bonus: la doublure est livrée avec un taille-crayon caché secrètement dans le fond. Une belle touche! Mais malheureusement, le seul moyen de mettre la main sur l’une des doublures est d’acheter un kit pour les lèvres, car chacun est conçu pour compléter son ensemble de rouge à lèvres et de brillant.