Rings of Power pourrait coûter 1 milliard de dollars. Qu’est-ce qui rend la télévision si chère ?

L’expérience de Markella Kavenagh sur le tournage de Anneaux de pouvoir était différent de tout ce sur quoi elle dit avoir travaillé auparavant. Pour une adaptation basée sur le mythe fantastique de JRR Tolkien Le Seigneur des Anneaux, l’acteur australien – qui joue le hobbit Elanor (Nori) Brandyfoot dans la série – s’attendait à beaucoup de travail en studio, de CGI et d’écrans verts.

Au lieu de cela, ce qui serait la série télévisée la plus chère jamais réalisée a fait ce qu’elle avait l’intention de faire – a tout mis en œuvre.

“Ils ont en quelque sorte construit la fondation littéralement pour nous”, a déclaré Kavenagh à CBC News à propos de la construction massive sur place effectuée pour l’émission Amazon Prime Video, qui a été créée vendredi.

“Ils ont construit tous ces décors pour nous. Ils les ont rendus aussi réels que possible, et nous avons pu simplement entrer et réagir à cela, vraiment.”

Des budgets massifs qui changent le paysage

Ce niveau de production n’est guère surprenant ; c’est juste une autre série à gros budget parmi une mer d’autres, qui changent lentement mais sûrement le paysage télévisuel et cinématographique.

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, un fan reconnu de Tolkien, a fait acquérir à sa société les droits de le Seigneur des Anneaux‘ annexes pour un signalé 250 millions de dollars américains. Les annexes sont des informations supplémentaires que Tolkien a incluses à la fin de ses livres, et à cause de cela, Amazon n’a même pas la capacité d’inclure des informations de l’histoire principale des livres ou de ses préquelles comme Le Hobbit.

Et avec une course de cinq saisons coûtant environ 465 millions de dollars par saison, Anneaux de pouvoir pourrait coûter au studio plus d’un milliard de dollars.

Bien que cela le placerait dans la ligue avec la série la plus chère du marché, c’est loin d’être le seul. Selon Variété, Jeu des trônes a coûté à HBO environ 100 millions de dollars par saison au cours de ses huit saisons entre 2011 et 2019. Les deux premières saisons du drame royal de Netflix La Couronne coûté environ 130 millions de dollars, ce qui, selon la BBC, est comparable à le coût réel de la famille royale pour le gouvernement britannique.

De même, Netflix Choses étranges La quatrième saison a coûté 40 millions de dollars par épisode sur ses neuf épisodes. HBO Max Maison du Dragonqui a fait ses débuts seulement une semaine avant Anneaux de pouvoirétait un montant relativement bon marché de 200 millions de dollars selon Variété — un chiffre similaire, bien que légèrement inférieur, à Série tournée en Alberta Le dernier d’entre nous .

Il y a aussi Disney+ WandaVision , Apple TV Voir et une autre production Amazon à venir, Citadelle. Ce projet, de Capitaine Amérique et Vengeurs réalisateurs des Russo Brothers, a un budget qui atteindrait plus de 200 millions de dollars pour seulement sept épisodes – la deuxième émission la plus chère jamais réalisée, selon The Hollywood Reporter .

L’actrice Sophia Nomvete apparaît sur cette photo promotionnelle de la nouvelle adaptation du Seigneur des Anneaux d’Amazon, Rings of Power. Le spectacle massif devrait être la série la plus chère jamais réalisée. (Ben Rothstein/Prime Video)

Nouvelle ère pour la télévision

Alors que l’industrie de la télévision a toujours été une grande entreprise, les budgets d’une seule saison qui éclipsent les superproductions hollywoodiennes (à titre de comparaison, les budgets des deux Top Gun : Maverick et Le Batman étaient un peu moins de 200 millions de dollars) n’était pas la norme.

Et le scénariste et professeur de cinéma et de télévision de l’Université de Géorgie, Neil Landau, a expliqué que ce n’est pas seulement l’argent investi dans ces émissions qui a changé, mais la façon dont les sociétés de production – et surtout, les streamers – les voient.

Dès 2010, des points de vente comme le New York Times , Vautour , le journal de Wall Street et Salon de la vanité notaient la qualité croissante des émissions de télévision comme Breaking Bad, Le fil et Des hommes fous sur film.

Mais là où il s’agissait principalement d’émissions de télévision par câble uniques parmi les séries pour la plupart fermées, ce n’est plus le cas. De vastes émissions sérialisées et cinématographiques deviennent la norme pour les sociétés de production et les auteurs de spectacles, qui commencent à voir la télévision comme un genre entièrement nouveau.

“Ils se disent cinéastes”, a déclaré Landau. “Ils tournent un long métrage chaque semaine. Vous savez, ils ne suivent pas la formule ou un modèle. C’est une télévision extrêmement cinématographique pour les écrivains.”

Finn Wolfhard comme Mike Wheeler, à gauche, Caleb McLaughlin comme Lucas Sinclair, au centre, et Gaten Matarazzo comme Dustin Henderson, à droite, dans la saison 4 de Stranger Things. La quatrième saison de la série Netflix a coûté 40 millions de dollars par épisode sur ses neuf épisodes. (Netflix)

Cela, a déclaré Landau, est venu du passage du réseau et de la télévision par câble aux streamers – qui n’ont pas besoin de pauses publicitaires ou de blocs de temps stricts qui ont souvent conduit à des histoires nécessairement stéréotypées. Ils n’ont pas non plus le même risque que les internautes partent après les premières minutes d’un épisode, ce qui leur permet d’écrire plus d’histoires cinématographiques, car les services de streaming savent que le public est susceptible de rester dans leur écosystème, qu’il aime ou non une émission en particulier.

Mais comme le streaming est devenu le moyen dominant de consommation des médias par le public, le domaine s’est encombré. Étant donné que Netflix était la seule option pour la plupart des personnes cherchant à diffuser du contenu, les studios concédaient une licence pour que leur contenu y soit hébergé.

“Ce n’est plus vrai”, a déclaré Landau, notant que des studios comme Disney, Apple et HBO ont tous choisi de créer leurs propres plates-formes au lieu de se tourner vers Netflix. “[Audiences are] sur toutes les plateformes. Alors maintenant, c’est comme, qui va faire le plus de bruit pour attirer l’attention des yeux quand il y a plus de 500 choix ?”

Comment “couper le fouillis des guerres de streaming”

Matthew Belloni, ancien rédacteur en chef de The Hollywood Reporter et partenaire fondateur du média Puck, dit que cela pousse les studios et les streamers à dépenser gros pour les séries phares. Le nom du jeu est d’avoir quelque chose d’assez remarquable pour amener le public dans l’écosystème.

Et pour Amazon en particulier, a déclaré Belloni, gagner de l’argent sur Anneaux de pouvoir ou toute autre série est surtout une réflexion après coup. Bezos (qui a plaisanté en 2016 en disant que lorsqu’Amazon remporte un Golden Globe, “cela nous aide à vendre plus de chaussures”) a une entreprise qui est bien plus qu’un service de streaming. Il – et la grande majorité des autres services de streaming, qui sont pour la plupart des ramifications d’entreprises plus diversifiées – n’a pas besoin de faire de profit sur ses émissions.

C’est ce qui a permis à Amazon de dépenser autant qu’il l’a fait pour Anneaux de pouvoiret a motivé une campagne publicitaire que Belloni a comparée à “un déploiement de presse de style film traditionnel sur les stéroïdes”.

Aussi longtemps que Anneaux de pouvoir capte l’attention – soit par la narration cinématographique, soit par la simple curiosité de son prix élevé – il aura fait son travail. Et, selon Belloni, cela semble fonctionner.

“Le succès de ce salon validera la stratégie d’aller grand”, a déclaré Belloni. “Et… si quoi que ce soit, tout le monde apprend de l’expérience de HBO Max avec Jeu des trônes et Maison du Dragon, que c’est la voie à suivre. Que ces gros, gros projets qui obtiennent une couverture médiatique comme celle-ci sont le moyen de réduire l’encombrement des guerres de streaming.”

Le film indépendant canadien risque d’être submergé

Mais la productrice de films et de télévision torontoise Marina Cordoni affirme que le succès a un prix pour les films, en particulier les films canadiens.

Pendant les fermetures pandémiques, et même après, les théâtres ont eu du mal à survivre et à réaliser des bénéfices. Cela a rendu infiniment plus difficile pour les films de réaliser des bénéfices. Et bien que les superproductions puissent résister à la tempête et réussir à attirer un public, Cordoni a déclaré qu’il était pratiquement impossible pour les films indépendants de trouver leur public.

Dans le même temps, la tendance des gens à rester à la maison pour regarder des émissions a conduit à la prolifération de longues séries de style cinématographique principalement américaines – en grande partie au détriment des films locaux.

“Tout ce que j’entends des réseaux étant les réseaux traditionnels et/ou les streamers, c’est qu’ils s’éloignent du cinéma et se concentrent sur les séries”, a-t-elle déclaré. “Les streamers ont désormais le monopole du public parce que les gens n’ont pas besoin de quitter leur domicile.”

Si cela continue, dit-elle, cela pourrait avoir de graves conséquences pour le cinéma.

“Sinon”, a-t-elle dit, “je crois que nous le perdrons et nous perdrons notre place dans le monde, en un sens, sur la scène mondiale.”