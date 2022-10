Rings of Power Finale révèle enfin Sauron; Les internautes en admiration, “Je ne peux pas attendre la prochaine saison”

La préquelle de l’aventure fantastique très appréciée Le Seigneur des Anneaux, appelée, Les Anneaux de Pouvoir est terminée. Avec cela, il y avait une fin à toutes les spéculations et théories des fans. Les fans ont finalement obtenu leur réponse sur la véritable identité de Sauron dans la série préquelle – et c’est Halbrand (Charlie Vickers). L’épisode commence par une fausse sortie des trois mystérieuses sorcières affirmant que l’Étranger est en fait Sauron. Cependant, ce n’est que plus tard dans l’épisode qu’il est révélé qu’il n’est pas Sauron.

Depuis la révélation, les tweeples ont inondé la plate-forme de médias sociaux de tweets et d’images. “La création des anneaux elfiques a été rendue proprement belle, magnifique, époustouflante, cinématographique de pointe, tout ce que je souhaitais”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Des réflexions sur cette finale #RingsOfPower ? Beaucoup de révélations ! Personnellement, j’ai pensé que c’était une excellente finale de première saison pour une série qui nous a fait patienter pendant qu’ils nous racontaient leur histoire. Écrit pour un public qui connaît l’histoire.

Après la scène de Sauron

Je veux revoir la séquence de combat du Hobbit #Sauron #RingsofPower pic.twitter.com/Pj67N159zH — BaronLoyd (@baron_loyd) 14 octobre 2022

Spoiler mais je pleure en train de vomir en ce moment CETTE FIN .. (je voulais plus mais peu importe) et IL est tellement cool #TheRingsOfPower C’est mon cadeau d’anniversaire merci sauron ily #sauron — yasmin (@yasmeen5SOS) 14 octobre 2022

#Sauron était l’ami que nous nous sommes fait tout au long du voyage, littéralement. #แหวนอำนาจเจริญ pic.twitter.com/raqPxu2uGW — Kunapalooza de Lioncourt (@Kunapalooza) 14 octobre 2022

Le mal est charmant #sauron. Le spectacle est bon après une combustion lente. Pour le jeu, les décors et l’intention, j’apprécie #AmazonPrime pour avoir relevé cela. J’ai adoré le spectacle et la finale épique! #TheRingsOfPower — soujanya (@souji11) 14 octobre 2022

// #RingsofPower spoilers #Sauron

•

•

•

je suis désolé… je n’ai pas d’autre choix que de changer d’équipe après ça pic.twitter.com/8068lUoRGX – thé. RUINE POUR TOUJOURS (@RAlNSOFCASTAMRE) 14 octobre 2022

Étant le plus gros investissement d’Amazon avec un budget de 1 milliard de dollars, en regardant les visuels envoûtants, les internautes étaient auparavant convaincus que le regarder sur un petit écran est un regret majeur et qu’il a été fait pour le grand écran. Dès les premiers visuels de l’arbre de lumière jusqu’aux scènes de Galadriel combattant les vagues dans les mers Sundering, les internautes ont été impressionnés par chaque image.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici